剛開幕就爆紅的美食馬桂爺爺咖哩專賣店一直放在口袋收藏好久了，這次終於來採點，不愛排隊的熱潮，所以特別選了平日預約用餐，這一間位於宜蘭市區的小食堂就隱身在巷弄間的老宅透天厝，外觀出奇的低調，卻擁有高人氣，想吃可得要提早預約喔

馬桂爺爺咖哩店址在宜蘭市中華路的巷子內

建議將車子停放在附近後以步行方式進入

馬桂爺爺咖哩｜店家環境

由於這一區大都是民宅透天厝，想要一眼就找到食堂並不容易，請認明這個馬桂爺爺咖哩的圓形招牌，這一間老屋就是啦

我們當天預約是下午5點的第一個時段，也是最早到的客人，巷弄裡的氣氛顯得靜謐，輕輕推開了木門，兩層樓的老屋外有著小小庭院，淺綠色的小碎塊磁磚外牆、鐵窗、木門和長板凳，還有加以點綴的植栽，而店裡的灰白地板保留了老房子的味道，那布置得小巧溫馨的空間，讓老宅營造出年輕人喜愛的文青風格

小食堂的裝潢樸實簡單，連牆壁都有一些斑駁的歲月感，木門窗與毛玻璃，簡單的桌椅和可愛插畫，大概是這樣的風格讓人覺得溫暖吧，座位不多大約只有16個位置，更教人驚奇的是老闆不是爺爺啦，而是由兩個大男生所經營

▼點餐結帳區

▼茶水餐具自助區

馬桂爺爺咖哩｜預約方式

不論是內用或外帶皆採 FB粉專私訊訂位 ，因為咖哩當日限量手工製作，建議大家一定要提前預約，等待回覆號碼之後再前往用餐 ✅ 外帶僅提供當日或隔日的訂餐 ✅ 內用僅開放七日內訂位 ✅ 因座位不多，內用的訂位人數限六人以下 ✅ 每人低消一份主餐，用餐時間一小時 ✅ 營業時間11:30-13:30/17:00-19:00

✅ 現場用餐需待訂位取消才能候補

馬桂爺爺咖哩｜菜 單

馬桂爺爺的主餐很簡單只有三種口味，可單點或選套餐，另外加起司 $15

醬燒豬肉咖哩 $100、嫩煎雞肉咖哩 $100、綜合咖哩(雞+豬) $110

醬燒豬肉咖哩 $150、嫩煎雞肉咖哩 $150、綜合咖哩(雞+豬) $160

※套餐則可任選開胃菜一樣及茶飲

※可單點白飯 $10或味增湯 $20

開胃菜及茶飲也是可以額外單點，看見菜單上如此親民的價格真是喜孜孜呀

馬桂爺爺咖哩｜餐點分享

我們三人一共點了三份套餐，醬燒豬肉咖哩 和 嫩煎雞肉咖哩 ，所以三種開胃菜都有，飲品則是18號紅茶及冷萃綠茶，紅茶和綠茶很大一杯，微甜順口

韓式泡菜(辣)

泡菜是有一點小辣度的口感，這一盤居然被小孩吃光光，可見多麼爽口

柚香漬蘿蔔

蘿蔔有甜度和脆度，吃起來是我喜歡的口感，醃漬過後帶點淡淡的柚子香氣，香甜而不膩，非常開胃喔

蒜香胡麻小黃瓜

這悶熱的天氣剛好來一盤小黃瓜解暑氣，淋上胡麻醬，沒想到芝麻花生香跟小黃瓜還蠻搭配的，清爽好吃，但蒜的味道不多就是了

嫩煎雞肉咖哩

每一份主餐都會加上歐姆蛋，有著美美的螺旋狀花紋，細緻滑順的嫩蛋看起來非常誘人，吃起來會在嘴裡散發濃郁的蛋香，他們的咖哩醬味道偏向日式口感，微甜順口又帶一點點辛香氣，調製的比例相當不錯，濃稠度和氣味都能符合大人小孩的口味，初次品嚐我們就已經留下好印象，雞肉的部分店家有先醃製處理過，外表煎得微微焦香再放入咖哩中，肉質有彈性軟嫩不會柴，沾上咖哩醬汁更顯味道豐富

本以為白飯是像外面店家一樣放在咖哩醬下面，當我輕輕撥開蛋皮之後，發現粒粒分明的白飯原來包在裡面呀，似乎更加驚喜，馬桂爺爺家的白飯飽滿Q彈我個人覺得好好吃，就這樣一口飯搭配一口蛋和咖哩醬，口口皆是滿足幸福，小食堂裡微黃的燈光更增添了氣氛，幾桌的客人歡喜談笑用餐，那般自在就好像待在家裡一樣，老屋中的咖哩飯特別有人情味

醬燒豬肉咖哩

醬燒豬肉的部分都是選用瘦肉，雖然肉塊不大，但吃起來也是入味Q軟，裡頭還附有馬鈴薯塊和紅蘿蔔，整體來說這樣一份對大人來說份量剛剛好可以飽足，若是食量更大的人就選擇加飯囉

咖哩的吃法隨人開心，我家孩子是一上桌就把歐姆蛋和白飯全部搗碎，全部與咖哩醬混合攪拌著吃，那一盤混相沒有什麼美感所以就沒拍了，不過他非常捧場地把整盤吃到精光，應該是愛極了這個味道

初訪馬桂爺爺咖哩很喜歡老屋的溫馨環境，咖哩口味家人們也都愛，點一份套餐下來也才150左右，這樣的CP值難怪讓人趨之若鶩，印象中開幕時是大排長龍需要排隊，現在不必這麼辛苦，記得用餐要在官方臉書私訊預約，就可以來享用宜蘭超人氣的咖哩飯囉 !!

馬桂爺爺咖哩｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號

■ 電話 : 未提供 (FB私訊訂位)

■ 營業時間 11:30-13:30/17:00-19:00

■ 公休日: 週二週三

■ 付款方式 : 現金

■ FB官方網站: 馬桂爺爺咖哩

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主