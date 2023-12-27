賞櫻、追櫻花先筆記！每年春天前許多專業網美、攝影迷就在關注「賞櫻前線」攻略，不關在國內、還是飛出國都要拍到美美的夢幻櫻花。易遊網為了讓人追櫻花更方便，推出台、日、韓3地「賞櫻必買」推薦，包含國內的賞櫻行程、住宿方案，以及飛日本、飛韓國機票推薦，不管在國內拍武陵農場、司馬庫斯，還是飛日本東京、韓國濟州島，現在就能先揪團準備出發。



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如果偏好不用飛出國的賞櫻行程，在台灣的櫻花季預計1月底到2月底陸續展開。其中，超人氣「武陵農場」花期預計2/9開始，易遊網推薦「武陵農場+福壽山農場 豐富2天」行程，保證入住「武陵山莊」或「福壽山農場」，限量保留房每人10,800元起，早鳥每人再折500元。此外「司馬庫斯+鎮西堡2天」每人6,600元起就能出發。







在台灣，南投的九族文化村、清境農場也是每年的賞櫻勝地，易遊網推薦「日月潭九族粉紅櫻花+櫻花武界秘境+青青草原3天」春節期間出發每人14,200元，早鳥每人再省1000元。針對3月開始的阿里山櫻花季，易遊網也推出「環島之星夢想號X阿里山英迪格酒店」自由行2天行程，一泊一食加上租車36小時，每人7,990元起，搶櫻花季的住房一定要趁早。





易遊網 全球賞櫻盛典資訊

針對日本賞櫻，每年3月下旬到4月是賞櫻高峰，在易遊網買3月中旬出發的東京機票，來回含稅13,661元起；大阪來回機票含稅13,632元起；4月中下旬出發的北海道機票，來回含稅則是19,392元起。無論拍東京「淺草寺、目黑川、新宿御苑、千鳥淵、川越新河岸川」，還是拍京都「清水寺、醍醐寺、平安神宮」、拍北海道「五稜郭公園、二十間道路櫻花林蔭大道」等賞櫻熱點，通通可以先規劃、先搶機票。飛韓國賞櫻也是近年人氣行程，韓國賞櫻從3月中下旬最南端的濟州島開始，釜山、首爾則在3月下旬接續展開，在易遊網買首爾來回含稅最低萬元有找、清明連假出發含稅15,432元起，釜山3月下旬出發的來回票價則是8,374元起，如果想飛濟州島賞櫻，直飛航班來回票價8,049元起就有。如果要一次拍遍日本、韓國櫻花，易遊網更推薦「歌詩達郵輪 莎倫娜號」2024行程，包含3月28日出發的「九州佐世保+濟州島6日行程」以及4月2日出發的「釜山+熊本6日行程」，每人最低19,900元起，搭郵輪一次收集日韓櫻花美景。

活動網址：https://walkr.tw/dtzhdY34



易遊網 台灣櫻花季推薦行程

1、武陵農場+福壽山農場 豐富2天：

保證入住「武陵山莊」或「福壽山農場」，限量保留房每人10,800元起，早鳥每人再折500元。



2、司馬庫斯·鎮西堡+百年教堂2天：

安排入住新光部落聯營民宿，每人6,600元起。



3、日月潭九族粉紅櫻花+櫻花武界秘境+青青草原3天：

入住2晚清境民宿，春節期間出發每人14,200元起，早鳥再享每人現減1千優惠。



4、環島之星夢想號X阿里山英迪格酒店．自由行2天：

一泊一食加上租車36小時，每人7,990元起。



易遊網 日本櫻花季推薦機票

1、東京來回票價（3月中旬出發）：含稅13,661元起。

2、大阪來回票價（3月中旬出發）：含稅13,632元起。

3、北海道來回票價（4月中下旬出發）：含稅19,392元起。





易遊網 韓國櫻花季推薦機票

1、首爾來回票價（清明連假出發）：含稅15,432元起。

2、釜山來回票價（3月下旬出發）：8,374元起。

3、濟州島直飛航班來回票價：8,049元起。





易遊網 日、韓櫻花季 歌詩達郵輪「莎倫娜號」推薦行程

1、九州佐世保+濟州島6日行程（3月28日出發）：每人最低19,900元起。

2、釜山+熊本6日行程（4月2日出發）：每人最低19,900元起。



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