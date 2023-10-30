跟著宜蘭小村婦準沒錯~
今天要來介紹一間沒有大名氣，網路上也沒什麼人介紹的小店【鑫品湯包】，是不久前聽朋友吃過覺得口味不錯推薦我的，我就是好奇寶寶喜歡嘗鮮和挑戰，終於挪出時間去吃了兩次，自己和家人都覺得好吃，不藏私，趕緊跟大家分享囉
【鑫品湯包】位在宜蘭員山鄉省道台七線上，雖然是人車往來頻繁的員山路，不過店面很小的確容易錯過它，不過沒關係現在導航很方便，對面有一家「好厝邊」生活百貨招牌比較明顯好認，抵達目的地時兩旁白線內皆可停車。
鑫品湯包｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路一段152號
■ 電話 : 0911 958 509
■ 營業時間 8:00-18:30
■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主
■ FB臉書 鑫品湯包
鑫品湯包｜內外環境
這間小小的矮房子就是【鑫品湯包】
簡單樸質的外觀，真的很讓人好奇
我兩次前來發現外帶比內用的人多
應該都是在地鄉親朋友來買
店裡面座位不多，大約只能容納10人
好迷你喔！但是內部陳設簡單乾淨
空間也還算明亮 ，既然用餐時間有座位
當然就直接坐下來品嚐囉
現點現蒸最新鮮，一定是比外帶口感更佳
點餐的方式很簡單，不用填寫菜單
販賣的品項已經清楚的寫在牆上的黑板
直接告訴老闆就好囉！老闆超級熱情又有活力
從進門開始就笑容滿面、精神奕奕
聲音鏗鏘有力介紹著餐點並回答顧客的問題
可以感受到老闆信心滿滿
還有沉醉在自己喜歡的工作那種愉悅
稱他做「陽光大叔」應該不為過
▼醬料自助區
鑫品湯包｜販售品項
▼手工冷凍 部分
▼現點現蒸 部分
三星蔥湯包 10顆/ $90元 高麗菜蒸餃 8顆/ $60元
三星蔥海棠果 9顆/ $120元 魚赤餃 9顆/ $120元
韭菜燒賣 9顆/ $120元 酸辣湯 $30元
豆漿．紅茶 $20元
★ 三星蔥湯包
招牌三星蔥湯包必點
蒸籠端上桌時飄散著熱騰騰的白煙
一籠有10顆，不大顆但是顆顆飽滿
油亮油亮的外皮白細幼咪咪
光用眼睛看就是我喜歡的感覺
【鑫品湯包】用的食材是宜蘭當地的三星蔥
手工的湯包是老闆自已桿麵皮、切蔥剁肉，
憑藉著餐飲多年的經驗調配出最適當的菜肉比例而成
蒸好的湯包外皮薄透著裡面的青蔥綠色
看起來就讓人垂涎三尺
夾起來的時候可以感覺到肉汁的流竄
好像一不小心就會搓破
這樣一顆對於男生而言並不算大，一口就可以吃下去了，女生嘴巴小可以分2-3口，用湯匙盛裝湯包的時候是蠻紮實的重量
我個人對蒸餃湯包類蠻挑剔的，第一口咬下去就知道是不是我的菜，尤其是豬肉的味道特別敏感，多一點腥味都不行
但是吃完一顆之後我居然默默的自己把一整籠吃掉耶，內餡的蔥肉比例抓得很不錯，鮮甜度和脆度也出其得美味，完全不用沾醬汁也很有味道，內餡非常好吃，而且豬肉沒有腥味這點棒棒，外皮薄有彈性，QQ的一咬就開，讓鮮甜的湯汁慢慢流出來，記得趕緊用嘴巴和湯匙把湯汁接住，一滴都不要浪費
老闆特別介紹辣椒醬是他們自己調製的，
那麼推薦一定要試試啦，沾了一點吃
辣椒醬果然香氣十足~ 讓湯包味道更豐富
建議大家不要錯過喔
★ 韭菜燒賣
由於第一次來吃覺得口味不錯，所以第二次是帶家人來吃，這次來試試韭菜燒賣，這一籠 9顆 精巧又可愛整個很療癒，滿滿草綠色系不錯不錯，看了就很舒服
韭菜和肉餡滿滿的包裹在燒賣皮裡
口感紮實，味道鮮美
QQ的皮吃起來有彈性
不會太厚也不會過於軟爛
濃郁的韭菜香氣混合著肉汁
每一口都是滿足~ 真的是不用沾醬也夠味
喜歡韭菜料理的家人對這一籠稱讚有加
同樣可以沾他們的辣椒醬
這紅綠參雜的滋味可是無敵過癮啊
能讓我家兩個挑嘴男點頭吃光
那就是真的不錯啦~
★ 酸辣湯
酸辣湯也還不錯，給的配料不少
豆腐、木耳、紅蘿蔔、筍絲、蛋花、
灑上新鮮的香菜葉 以及少許胡椒粉
剛好最近天氣涼爽，微酸微酸好好喝~
至於辣度我覺得不太辣，
想要增加辣度爽度的朋友再自行添加辣椒醬吧
鑫品湯包｜食後心得
★ 小店雖然不大，但是吃過兩次覺得新鮮度和味道都很不錯，下次會想再去嚐嚐 三星蔥海棠果 高麗菜蒸餃
★ 沒有停車場但路邊可以停車還算方便，有到宜蘭員山鄉旅遊的時候可以品嚐一下
★ 老闆開朗熱情，招呼客人聲音響亮，讓人覺得用餐的心情很好
鑫品湯包｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路一段152號
■ 電話 : 0911 958 509
■ 營業時間 8:00-18:30
■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主
■ FB臉書 鑫品湯包
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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考
●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主
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