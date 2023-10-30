跟著宜蘭小村婦準沒錯~

今天要來介紹一間沒有大名氣，網路上也沒什麼人介紹的小店 【鑫品湯包】 ，是不久前聽朋友吃過覺得口味不錯推薦我的，我就是好奇寶寶喜歡嘗鮮和挑戰，終於挪出時間去吃了兩次，自己和家人都覺得好吃，不藏私，趕緊跟大家分享囉

【鑫品湯包】 位在宜蘭員山鄉省道台七線上，雖然是人車往來頻繁的員山路，不過店面很小的確容易錯過它，不過沒關係現在導航很方便，對面有一家 「好厝邊」生活百貨 招牌比較明顯好認，抵達目的地時兩旁白線內皆可停車。

鑫品湯包｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路一段152號

■ 電話 : 0911 958 509

■ 營業時間 8:00-18:30

■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主

■ FB臉書 鑫品湯包

鑫品湯包｜內外環境

這間小小的矮房子就是 【鑫品湯包】

簡單樸質的外觀，真的很讓人好奇

我兩次前來發現外帶比內用的人多

應該都是在地鄉親朋友來買

店裡面座位不多，大約只能容納10人

好迷你喔！但是內部陳設簡單乾淨

空間也還算明亮 ， 既然用餐時間有座位

當然就直接坐下來品嚐囉

現點現蒸最新鮮，一定是比外帶口感更佳

點餐的方式很簡單，不用填寫菜單

販賣的品項已經清楚的寫在牆上的黑板

直接告訴老闆就好囉！老闆超級熱情又有活力

從進門開始就笑容滿面、精神奕奕

聲音鏗鏘有力介紹著餐點並回答顧客的問題

可以感受到老闆信心滿滿

還有沉醉在自己喜歡的工作那種愉悅

稱他做 「陽光大叔」 應該不為過

▼醬料自助區

鑫品湯包｜販售品項

▼手工冷凍 部分

▼現點現蒸 部分

三星蔥湯包 10顆/ $90元 高麗菜蒸餃 8顆/ $60元

三星蔥海棠果 9顆/ $120元 魚赤餃 9顆/ $120元

韭菜燒賣 9顆/ $120元 酸辣湯 $30元

豆漿．紅茶 $20元

★ 三星蔥湯包

招牌 三星蔥湯包 必點

蒸籠端上桌時飄散著熱騰騰的白煙

一籠有10顆，不大顆但是顆顆飽滿

油亮油亮的外皮白細幼咪咪

光用眼睛看就是我喜歡的感覺

【鑫品湯包】 用的食材是宜蘭當地的三星蔥

手工的湯包是老闆自已桿麵皮、切蔥剁肉，

憑藉著餐飲多年的經驗調配出最適當的菜肉比例而成

蒸好的湯包外皮薄透著裡面的青蔥綠色

看起來就讓人垂涎三尺

夾起來的時候可以感覺到肉汁的流竄

好像一不小心就會搓破

這樣一顆對於男生而言並不算大， 一口就可以吃下去了，女生嘴巴小可以分2-3口，用湯匙盛裝湯包的時候是蠻紮實的重量

我個人對蒸餃湯包類蠻挑剔的，第一口咬下去就知道是不是我的菜，尤其是豬肉的味道特別敏感，多一點腥味都不行

但是吃完一顆之後我居然默默的自己把一整籠吃掉耶，內餡的蔥肉比例抓得很不錯，鮮甜度和脆度也出其 得美味，完全不用沾醬汁也很有味道，內餡非常好吃，而且豬肉沒有腥味這點棒棒，外皮薄有彈性，QQ的一咬就開，讓鮮甜的湯汁慢慢流出來，記得趕緊用嘴巴和湯匙把湯汁接住，一滴都不要浪費

老闆特別介紹辣椒醬是他們自己調製的，

那麼推薦一定要試試啦，沾了一點吃

辣椒醬果然香氣十足~ 讓湯包味道更豐富

建議大家不要錯過喔

★ 韭菜燒賣

由於第一次來吃覺得口味不錯，所以第二次是帶家人來吃，這次來試試 韭菜燒賣 ，這一籠 9顆 精巧又可愛整個很療癒，滿滿草綠色系不錯不錯，看了就很舒服

韭菜和肉餡滿滿的包裹在燒賣皮裡

口感紮實，味道鮮美

QQ的皮吃起來有彈性

不會太厚也不會過於軟爛

濃郁的韭菜香氣混合著肉汁

每一口都是滿足~ 真的是不用沾醬也夠味

喜歡韭菜料理的家人對這一籠稱讚有加

同樣可以沾他們的辣椒醬

這紅綠參雜的滋味可是無敵過癮啊

能讓我家兩個挑嘴男點頭吃光

那就是真的不錯啦~

★ 酸辣湯

酸辣湯也還不錯，給的配料不少

豆腐、木耳、紅蘿蔔、筍絲、蛋花、

灑上新鮮的香菜葉 以及少許胡椒粉

剛好最近天氣涼爽，微酸微酸好好喝~

至於辣度我覺得不太辣，

想要增加辣度爽度的朋友再自行添加辣椒醬吧

鑫品湯包｜食後心得

★ 小店雖然不大，但是吃過兩次覺得新鮮度和味道都很不錯，下次會想再去嚐嚐 三星蔥海棠果 高麗菜蒸餃

★ 沒有停車場但路邊可以停車還算方便，有到宜蘭員山鄉旅遊的時候可以品嚐一下

★ 老闆開朗熱情，招呼客人聲音響亮，讓人覺得用餐的心情很好

鑫品湯包｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路一段152號

■ 電話 : 0911 958 509

■ 營業時間 8:00-18:30

■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主

■ FB臉書 鑫品湯包

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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