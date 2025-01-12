麗寶落羽松大道， 台中落羽松景點推薦 。麗寶樂園後方有一條絕美的落羽松大道，免門票可以讓你拍好拍滿。長達1公里一整排的落羽松由綠轉紅非常漂亮。目前麗寶落羽松大道有車輛管制，汽機車需要停在柵欄外走進去，騎腳踏車則可以進去，安排一趟Ubike台中后里輕鬆行也是不錯喔~

麗寶落羽松大道

地址:台中市后里區月眉南路

時間:24H

落羽松季節:12月底~1月中旬

停車資訊：實施車輛管制，請於附近自行找白線或停車場停車

台灣落羽松景點

麗寶落羽松大道怎麼去?

麗寶落羽松大道位在麗寶樂園後方的月眉南路上，google可以直接導航「麗寶落羽松大道」或「麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel」，周邊有收費停車場，有管制柵欄這樣也不錯，至少不會有車子進去，可以盡情地拍照。

麗寶落羽松大道景色

拍攝日期:2025/01/11

麗寶落羽松大道大約長達1.2公里，滿滿一整排的落羽松讓你拍到飽。想拍到無人的空景，推薦可以早上7點就來拍人比較少。

落羽松轉紅的時間每年都不一定，像今年12月底還是綠綠的一片，等到了1月初才開始紅。

還是能看到紅綠黃的漸層色彩非常漂亮，週期大概1~2個禮拜就會開始掉，要賞落羽松的朋友要盡快保握時間。

落羽松的葉子轉變成金黃色或紅色，宛如燃燒的火焰，展現出超凡脫俗的美麗。

這裡的落羽松樹齊齊整整地站成一排，站在人行道旁隨手都能拍出好看的延伸感背景。

拍照技巧小提醒

早晨與黃昏最佳：這兩個時段的光線柔和，能讓落羽松的色彩更加迷人，尤其是黃昏時分，夕陽餘暉灑在樹葉上，金光閃閃，畫面超美。

遠方可見麗寶樂園摩天輪，有幾處的梅花也開了~

走到底是另一邊的管制處，同樣有柵欄圍著，這邊散步折返回去也可以欣賞路邊風景。

杉木整齊排列，以及落滿地的松葉，拍起來有如童話般場景。

手機拍照可以調到2倍~4倍焦距，更凸顯人物，拍起來很好看。

如果你愛大自然、愛拍美照，那麼落羽松的秋冬之旅絕對是不能錯過的！在這片金黃紅色的森林中，你不僅能享受到心靈的放鬆，還能捕捉到最迷人的風景，讓人流連忘返。

店家資訊

麗寶落羽松大道

地址:台中市后里區月眉南路

時間:24H

落羽松季節:12月底~1月中旬

停車資訊：實施車輛管制，請於附近自行找白線或停車場停車

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