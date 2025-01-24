現在正是落羽松紅的季節，整排的落羽松駐立在春天農場停車場內，整齊排列就像置身在油畫裡，美的不可思議，成為桃園賞松秘境，旁邊還有餐廳可以享用美食，現在正是落羽松轉紅最美的季節，喜歡的朋友可以把握時間，欣賞這最美的時刻！

隨手拍都像明信片一樣的美，走在其中，讓人彷彿置身冬季戀歌韓劇場景，超浪漫的。影片分享

春天農場免費停車場，平日09:00-18:00；假日：09:00-21:00

唯美的落羽松大道，秋冬限定夢幻美景 · 成為桃園欣賞落羽松秘境。

春天農場戶外憩區。

春天農場室內用餐區。

最新DM，實際DM以店家為主。

室外用餐區可以一邊喝咖啡一邊欣賞落羽松，也太愜意了吧～

桃園人好幸福，不用上高山下海，在巿區就可以欣賞美麗的落羽松。

這裡四周靜謐，重點是沒什麼人，跟我一樣不想人擠人可以來這。

周邊景點：桃園大有梯田生態公園

這裡種植許多楓葉，天氣好時加上藍天白雲，超美的～影片分享

意外在桃園巿區欣賞滿滿的楓紅，真是生活中的小確幸～

春天農場：桃園市龜山區長壽路272號；營業時間：09：00-18:00