東北溫泉飯店推薦！福島磐城湯本溫泉「雨情之宿 新蔦」被譽為「日本三大古泉之一」，來這邊不只在竹林裡泡湯超愜意，還有一泊二食會席料理，讓大家體驗完整的日式風情。

以溫泉魅力吸引無數旅客的東北地區，再添一處值得台灣旅人規劃的住宿名單！位於福島縣磐城湯本溫泉的「雨情之宿 新蔦」（雨情の宿 新つた）以豐富泉量、竹林庭園露天風呂與與童謠詩人野口雨情的淵源聞名，而這邊在當地也被譽為「日本三大古泉之一」，同時距離湯本站徒步僅約6分鐘，交通便利，周邊還有溫泉老街與溫泉神社，是安排深度旅遊的理想據點。



▲福島磐城湯本溫泉「雨情之宿 新蔦」以豐富泉量、竹林庭園露天風呂與與童謠詩人野口雨情的淵源聞名（雨情之宿 新蔦提供）



▲東北溫泉飯店推薦！雨情之宿 新蔦 在竹林裡泡湯超愜意，福島磐城湯本溫泉、一泊二食一次看（攝影：蕭芷琳）

福島磐城湯本溫泉人氣住宿！台灣遊客必訪的日式旅館

「雨情之宿 新蔦」因日本著名童謠詩人野口雨情多次造訪而得名，使旅館多了一層文學氣息。旅館環境靜謐，被綠意與日式庭園圍繞，保留傳統日式旅館的典雅氛圍，讓旅客彷彿走入老日本的風景裡。旅館全館禁菸，服務主要以日語為主，並深受日本旅客喜愛。根據旅遊平台評分，整體評價達 4.2 分，旅客滿意度高，尤其在環境、服務與設施方面皆獲得肯定。



▲東北溫泉飯店推薦「雨情之宿 新蔦」環境靜謐，被綠意與日式庭園圍繞，保留傳統日式旅館的典雅氛圍（雨情之宿 新蔦提供）

竹林庭園露天風呂！福岡必訪的經典泡湯體驗

旅館最令人稱道的設施，是座落在深庭院中的「庭園露天浴池」。竹林圍繞的野趣風景讓泡湯成為一種沉浸式的自然體驗，四季皆呈現不同景致：春櫻飄落、夏季綠竹茂密、秋天紅葉點綴、冬季霜雪靜好，是台灣旅客難得一見的東北風情。此外，露天風呂採混浴形式，保留日本傳統溫泉文化，並有提供泡湯袍做使用。



▲旅館最令人稱道的設施，是座落在深庭院中的「庭園露天浴池」（雨情之宿 新蔦提供）



▲東北溫泉飯店推薦「雨情之宿 新蔦」露天風呂採混浴形式，保留日本傳統溫泉文化，並有提供泡湯袍做使用（雨情之宿 新蔦提供）



而磐城湯本溫泉泉質屬於珍稀的硫磺泉，對疲勞恢復、肌膚保養與促進血液循環皆有益處。同時，距離旅館步行範圍內，即可到達當地歷史悠久的「湯本溫泉神社」，旅客可在旅程中加入一段參拜行程。此外，旅館提供的會席料理同樣吸引不少美食愛好者前來。因地處福島重要漁港附近，每日皆可取得現撈漁獲，晚餐所供應的會席料理內容豐富、食材新鮮，深受住客好評。



▲距離旅館步行範圍內，即可到達當地歷史悠久的「湯本溫泉神社」（攝影：蕭芷琳）



▲東北溫泉飯店推薦「雨情之宿 新蔦」晚餐所供應的會席料理內容豐富、食材新鮮，深受住客好評（攝影：蕭芷琳）



會席內容通常包含使用當天鮮魚製作的刺身拼盤、以福島山海食材烹調的煮物、烤物，以及當季蔬菜入菜的日式精緻料理等，依季節變化推出的限定菜單，主廚以細膩手法呈現海鮮原味，使旅客能在住宿期間享受太平洋沿岸的自然鮮美，是台灣旅客不容錯過的美食亮點。如果大家正在規劃前往日本東北的旅程，不妨將「雨情之宿 新蔦」納入行程，親自走進竹林溫泉秘境，享受最道地的日式寧靜時光。



▲東北溫泉飯店推薦「雨情之宿 新蔦」以福島山海食材烹調的煮物、烤物，以及當季蔬菜入菜的日式精緻料理等（攝影：蕭芷琳）



▲ 如果大家正在規劃前往日本東北的旅程，不妨將「雨情之宿 新蔦」納入行程 （ 雨情之宿 新蔦提供 ）

地址： 福島縣磐城市常磐湯本町吹谷58

交通： 從 JR 常磐線「湯本站」步行約 6 至 7 分鐘

入住／退房時間： 入住時間為 15:00 後，退房時間為 10:00 前

