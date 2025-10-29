箱根蘆之湖畔秘境民宿GEOSPOT檜木香氛、湖景庭院、私人三溫暖，比飯店還划算的度假包棟Villa。 

溫泉勝地箱根有新度假住宿選擇，知名建築師親自操刀，大量使用杉木和檜木，提供舒適住房、溫泉三溫暖，保證提供高檔享受。

箱根新的秘境度假設施「GEOSPOT MOTOHAKONE」全新開幕，建築本身由知名建築師佐野文彦操刀，入住即可享受蘆之湖與駒岳的自然景觀，不只如此，你可以用每晚約18000台幣的價格包棟（6人入住計算），比傳統飯店更超值。

數寄屋大工工藝打造的木造建築

建築家佐野文彦為「GEOSPOT MOTOHAKONE」注入傳統日式建築美學。目前開幕的A棟與B棟，採用大量杉木與檜木等自然素材，建築外觀使用杉木板，未來將隨時間推移產生自然的色澤變化，呈現古樸的韻味。室內空間以木質調為主軸，從客廳到臥室都能眺望綠意盎然的庭園。每間客房面積達98平方公尺，設有獨立餐廚空間、兩間雙床房（共四張單人床）、額外兩組日式床鋪、寬敞客廳，最多可容納6人入住。更難得的是，每間客房都配備私人溫泉、專屬三溫暖房、水風呂及戶外露台，完全不需要與其他房客共用設施。

房價計算下來，6人包棟一晚約18000台幣起，平均每人只需3000台幣，就能享有獨棟Villa等級的度假體驗，CP值遠勝於一般溫泉飯店。





箱根八里歷史街道健行

箱根八里歷史街道是江戶時代延續至今的古道，保留石疊路面與杉木林蔭，全程約6.5公里、標高差900公尺，需時約7小時。沿途可見茶屋遺跡與傳統工藝痕跡，你在入住期間可參加健行行程，由經驗豐富的嚮導帶領。行程可依體力與興趣客製化調整。另有早川清流飛蠅釣魚、不同難度的登山健行等方案。



源泉掛流單純硫磺泉

所有客房均引入元箱根溫泉的單純硫磺泉，採源泉掛流方式，可一邊眺望坪庭綠意、一邊享受泡湯樂趣。





科學式三溫暖

二樓設置的私人三溫暖房更是一大亮點。GEOSPOT MOTOHAKONE與學術三溫暖品牌「madsaunist」合作，導入結合克奈普水療法與呼吸法的「Human Löyly」科學式三溫暖工房。結束三溫暖後，可移步至專屬水風呂，最後在戶外露台進行外氣浴。



在地食材BBQ與精釀啤酒

寬敞的木質露台設有BBQ區域，可租借瓦斯烤爐（每次住宿1500台幣），自由攜帶食材烹調。若想省去準備功夫，可預訂「WHOLE FOOD BBQ套餐」（每人約3300台幣，含烤爐租借），由小田原「長谷川ジビエ精肉店」提供精選野味塊肉與在地蔬菜，採整塊慢烤方式，完整保留食材原味。飲品方面，提供箱根唯一釀酒廠「GORA BREWERY」的精釀啤酒，也可事前預訂自然酒款，為BBQ時光增添風味。





飯店資訊

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根103

交通方式：從東京都心開車約1.5小時即達，也可搭乘巴士至「双子茶屋」站下車，步行4分鐘抵達

客室數：4間（2棟各2間，年底將增加C棟）

官方網站





