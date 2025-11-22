檜香環繞的湖畔木屋！力麗儷山林會館以特色釣魚房打造日月潭最放鬆的住宿體驗。

檜木香氣與湖光相迎的日月潭早晨最讓人放鬆。入住力麗儷山林會館，能以悠靜山景、湖畔步調與特色釣魚房，完整感受日月潭的度假氛圍。

力麗儷山林會館日月潭館以檜木建築、湖景視野與極具特色的釣魚房吸引旅客目光。館內提供一泊二食服務，鄰近伊達邵碼頭，交通方便，無論親子同行或想安排悠靜度假，都能在此找到理想的住宿方式。

檜香木屋迎來湖畔氣息，日月潭旅宿展現靜謐氛圍

力麗儷山林會館日月潭館位於日月潭伊達邵碼頭旁，是旅客步行即可接觸湖岸風景的少數住宿點之一。旅館提供戶外免費停車場，開車前往相當方便；若搭乘大眾交通工具抵達日月潭，也能從水社旅遊中心接駁至飯店，提前預約即可享受無縫轉乘服務。整棟建築以檜木打造，被稱為亞洲第一大木屋，沉穩木香在入口處便能感受到，成為旅館最鮮明的標誌。

湖景房延伸舒適視野，寬敞格局提升入住品質

入住豪華湖景四人房是旅館的熱門選擇，空間大約十二坪，兩張雙人床搭配柔軟的羽絨被與不同硬度的枕頭，讓旅客在湖畔夜色下享受完整休息。房內配置液晶電視、免費Wifi、小冰箱、快煮壺與膠囊咖啡，冰箱內的飲品與桌面點心皆可免費享用。開放式衣櫃備有浴袍、拖鞋與保險箱，對旅客而言十分便利。衛浴空間採乾濕分離設計，提供浴缸與免治馬桶，並附上毛巾、浴巾與吹風機，用品齊全，少了過度包裝的一次性備品，呈現環境友善的取向。

釣魚房創造旅程亮點，陽台垂釣增添度假趣味

豪華湖景四人房部分房型附設陽台垂釣的「釣魚房」，成為旅館最具話題性的亮點。旅客辦理入住後即可領取釣竿與飼料，在陽台上享受獨特的日月潭垂釣時光。陽台與步道距離不遠，不時能與散步旅人互相打招呼，使住宿氛圍更加生活化，也增加不少輕鬆趣味。

公共設施帶來放鬆節奏，泳池與三溫暖完善旅程

力麗儷山林會館的大部分公共設施都集中於一樓，旅客能依照自己的步調自由使用。室內游泳池從上午八點開放到下午五點半，是最適合在行程空檔泡水放鬆的空間；三溫暖區則於傍晚六點開始至晚上十點半提供服務，只限十六歲以上旅客入內，環境寧靜，能讓旅客在結束一整天的活動後恢復身心；健身房與撞球室分別在傍晚、早晨至晚間開放，提供旅客不同形式的休閒選擇。棋藝室、KTV等空間也在館內備妥，使住宿本身就能成為一件充滿活動的行程。

魚藻餐廳呈現在地滋味，中式排餐豐富一泊二食

晚餐於二樓的魚藻餐廳供應，以中式排餐為主要形式，並會逐一道上主食與熱菜。埔里美人腿薄餅、紹興酒香海大蝦、古茶油拌麵線、洛神花焗戰斧豬以及以明潭紅茶入菜的鮑魚雞湯，都將地方食材融入餐點中。一旁備有沙拉與水果自助吧，旅客可以按照自己的節奏取用，讓整份晚餐更完整。早餐於早上七點到十點供應，餐廳空間與鄰近的力麗哲園共用，因此在人潮較多時段會有明顯聚集。自助餐選擇偏向基本款，包含中式與西式料理，雖不像五星飯店般多樣精緻，但份量充足，能滿足旅客出門前所需的活力與能量。

步行即可抵達湖畔景點，老街與步道相連更易走訪。

入住力麗儷山林會館後，旅客能以最輕鬆的方式探索日月潭周邊。伊達邵老街步行即可抵達，沿途有小吃與手工藝店；沿湖而建的伊達邵親水步道距離飯店不遠，順著步道前行約兩公里即可抵達水蛙頭步道，看見知名的九蛙疊像。若想延伸旅程，搭乘日月潭纜車前往九族文化村或搭乘遊艇環湖也都是常見選擇。親水步道人車共道的路段較為狹窄，因此以散步方式欣賞湖景會更安全、更愜意。

力麗 儷山林會館日月潭館

地址：南投縣魚池鄉日月村水秀街31號

營業電話：049-2850000