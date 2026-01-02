日本草莓吃到飽！TSUJIGUCHI FARM 一人460元、22種草莓超犯規，名古屋冬季必訪，

日本草莓吃到飽「TSUJIGUCHI FARM」飛名古屋別錯過！一人460元、22種草莓超犯規，日本三重度假村「AQUA IGNIS」冬季限定草莓祭開跑。

日本冬季旅遊向來深受台灣旅客喜愛，而每年一到草莓盛產季，更成為甜點控與水果控的朝聖時刻。位於日本三重縣菰野町的複合式溫泉度假設施「AQUA IGNIS（アクアイグニス）」，宣布將於2026年1月15日至3月31日舉辦年度限定的「完熟草莓祭」，旗下農場「TSUJIGUCHI FARM」一人最低只要460元，就能享有22種草莓40分鐘內吃到飽，絕對是今年日本草莓季話題焦點之一。



▲日本草莓吃到飽推薦！TSUJIGUCHI FARM 一人460元，22種草莓任吃40分鐘，名古屋冬季草莓季必訪（株式会社アクアイグニス 提供）

▲日本三重度假村AQUA IGNIS冬季限定草莓祭開跑，草莓控不可錯過的年度甜點盛（株式会社アクアイグニス 提供）

三重縣溫泉度假勝地「AQUA IGNIS」一站式體驗美食與草莓！

「AQUA IGNIS」為日本知名複合式溫泉度假園區，結合溫泉、甜點名店、餐廳與農園體驗，距離名古屋市區交通便利，深受日本國內旅客與海外觀光客喜愛。園區內的草莓主要來自由知名甜點主廚辻口博啓所打造的「TSUJIGUCHI FARM」，農園佔地達2772平方公尺，利用溫泉源泉的熱能為培土加溫，培育出甜度高、香氣濃郁的完熟草莓，這也是AQUA IGNIS草莓祭最大的特色之一。



▲AQUA IGNIS結合溫泉、甜點名店與TSUJIGUCHI FARM農園，交通便利，是日本冬季旅遊必去景點（株式会社アクアイグニス 提供）

日本草莓控必去「TSUJIGUCHI FARM」22種草莓吃到飽！

在本次完熟草莓祭期間，台灣旅客不僅能體驗「TSUJIGUCHI FARM」的40分鐘草莓吃到飽採摘行程，還能一次品嚐多達22種不同品種的草莓，包括紅頰、章姬、栃乙女、天使白草莓、真紅美鈴、白草莓等人氣品種，從濃甜型到清爽果香型皆能一次比較。如果大家想特別前往過去體驗，那請務必記得提前預約，不過目前網站僅限電話預約，若無預約只能到現場碰碰運氣。



▲日本草莓吃到飽！TSUJIGUCHI FARM 一人460元、22種草莓超犯規，來名古屋別錯過（株式会社アクアイグニス 提供）

日本旅遊推薦行程！飛名古屋別忘了來這

隨著日本草莓季陸續開跑，AQUA IGNIS完熟草莓祭不僅能一次滿足草莓採摘與甜點巡禮，更能享受溫泉度假的悠閒節奏，特別適合冬季或早春造訪日本的旅客。對於想避開大城市人潮、深入體驗日本季節限定魅力的台灣旅人而言，三重縣AQUA IGNIS無疑是一處值得列入清單的草莓季必訪景點。



▲完熟草莓祭結合溫泉、甜點與採果體驗，是冬季或早春日本旅遊的必訪景點（株式会社アクアイグニス 提供）

▲台灣旅客想避開都市人潮，深入日本季節限定魅力，三重縣AQUA IGNIS草莓季不可錯過（株式会社アクアイグニス 提供）

日本草莓吃到飽 TSUJIGUCHI FARM

地點：日本〒510-1233 三重縣三重郡菰野町菰野 4800-1（AQUAIGNIS 度假村內）

採果季節：12月中旬至6月7日

營業時間：10:00～17:00（最晚受理16:20）

服務內容：現場提供40分鐘草莓吃到飽；園區規定草莓不能帶出園外

預約方式：請透過下方日曆預約

＊若當日尚有空位，也可無預約直接入園