奈良12人包棟和風民宿超文青，玻璃浴室、夜燈氛圍半圓浴缸太美了。

奈良包棟民宿來了，最多可以容納12人，房型有和洋兩種都具備，裝潢充滿文青感，今年奈良賞櫻這訂這間吧～

如果你正在找多人的日本包棟民宿，推薦你位於奈良市三條地區的Cocon Nara Sanjyo。距離JR奈良站只要步行7分鐘，可步行前往奈良公園、東大寺、興福寺等觀光景點，奈良站周邊除了有以上知名的景點，還能看到三條通的街景，包含咖啡廳、雜貨店、當地美食餐廳，慢遊奈良住這裡就對了。

Cocon Nara Sanjyo

Cocon Nara Sanjyo為包棟式民宿，最多可容納12人，客廳和餐廳可供團體用餐和聚會，各樓層都設有寢室，不用擔心隔音問題。

▲民宿可容納到12人，客廳和餐廳可供團體用餐和聚會，各樓層都設有寢室。





1樓浴室

客廳旁設置了嵌入式浴缸，半圓形的設計營造出柔和感，除了浴缸以外，還有2座淋浴設備。夜晚時，玻璃外的樹木受到燈光照射以後，會瞬間化為具有禪意的夜景。可以一面泡澡，一面感受浪漫、舒適的夜晚氛圍。除此之外，浴室隔壁就是盥洗區，以透明的玻璃和浴室區隔開來。雙洗手台的設計非常貼心，可以同時有兩個人洗漱，縮短出門前的準備時間。

▲半圓形的設計營造出柔和感，除了浴缸以外，還有2座淋浴設備。





寢室

寢室共有2種類型，分別是洋式和和式。洋式3間各配置2張雙人床。和式則各配置3組單人床墊。建議長輩可以睡洋式的床，避免爬不起來。室內的照明則採間接照明，避免營造出辦公室般的壓迫感。

▲寢室共有2種類型，分別是洋式和和式，洋式3間各配置2張雙人床。 ▲和式則各配置3組單人床墊，需自己鋪床。





Cocon Nara Sanjyo飯店資訊

地址：奈良市三條町593番48

交通：JR奈良站步行7分鐘

價格：25000日圓起

官方預約

▲距離JR奈良站只要步行7分鐘，可步行前往奈良公園、東大寺、興福寺等觀光景點。







