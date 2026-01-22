日本超商必買！Lawson x GODIVA 3款限定甜點，免500日幣吃殿堂級甜點。

2026日本必買！Lawson聯名GODIVA推限定甜點，生乳捲、熔岩泡芙銅板價開吃，旅日控千萬別錯過。

對於熱愛赴日旅遊的台灣旅客而言，走進便利商店挖掘限定甜點已是不可或缺的行程。日本連鎖超商龍頭Lawson旗下的甜點品牌Uchi Café，宣布將於2026年1月20日再度與世界頂級巧克力品牌GODIVA攜手合作，推出三款高品質的期間限定甜點。這場強強聯手的盛事，旨在將高品質的精品巧克力體驗帶入日常生活，讓台灣遊客在旅日途中，僅需銅板價格就能在巷口超商享受到奢華的味蕾饗宴。



▲2026日本Lawson限定GODIVA聯名系列，1月20日全日正式開賣。（Lawson 提供）



▲旅日必吃超商甜點推薦，Uchi Café與GODIVA再度聯手打造精品級巧克力。（Lawson 提供）

日本超商必買！Lawson x GODIVA 3款限定甜點

本次Uchi Café與GODIVA的聯名活動將於1月20日正式開跑，於日本全國Lawson門市同步登場。為了追求極致的巧克力風味，雙方研發團隊針對食材比例進行多次調整，強調濃厚的可可香氣與層次感分明的食感。雖然部分地區如沖繩或東北地區的上市時間與價格略有不同，但這波限時限量的「特選巧克力系列」預計將在社群媒體引發熱議，成為一月份旅日行程中最受關注的打卡美食。



▲2026日本冬季限定美食，GODIVA聯名甜點席捲社群媒體成為最強打卡標註。（Lawson 提供）

Lawson x GODIVA 免500日幣吃殿堂級甜點！

首款主打商品「雙重巧克力蛋糕」以餅乾底結合經典卡特巧克力蛋糕為基底，上方層疊濃郁的巧克力鮮奶油與生巧克力奶油，完美展現巧克力的豐富層次。緊接著是經典進化的「巧克力生乳捲」，口感極致濃郁且帶有成熟的苦甜韻味。最後則是視覺與味覺兼具的「熔岩巧克力餅乾泡芙」，在酥脆的餅乾泡芙皮下，包裹著滿滿的巧克力奶油與流心巧克力醬。提醒欲前往購買的旅客，各店舖進貨時間可能有所不同，部分熱門門市往往一上架即被掃購一空，建議在行程中多加留意。



▲Lawson巧克力生乳捲與雙重巧克力蛋糕，極致濃郁口感展現精品巧克力魅力。（Lawson 提供）

日本超商必買 日本必買伴手禮 Lawson x GODIVA

販售時間：1/20開賣

販售品項：Uchi Café×GODIVA 雙重巧克力蛋糕 486円(含稅)、Uchi Café×GODIVA 經典巧克力生乳捲 437円(含稅)、Uchi Café×GODIVA 熔岩巧克力餅乾泡芙 351円(含稅)

