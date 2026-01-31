鳥取站Green Rich Hotel，溫泉大浴場，枕頭任選高CP值。

鳥取站前住宿推薦「Green Rich Hotel」，步行 3 分鐘即達。2019 年翻新融入星砂主題，提供人工溫泉大浴場消除疲勞。

來到日本鳥取旅遊，住宿的便利性絕對是首要考量。位於鳥取站北口步行僅需 3 分鐘的「Green Rich Hotel Tottori Ekimae」，雖然位處巷弄內，卻擁有鬧中取靜的絕佳優勢。這間飯店在 2019 年經過重新裝潢，整體設計融入了鳥取砂丘特色的「星與砂」主題，氛圍新穎舒適。全館擁有 150 間客房，周邊生活機能完善，不僅提供消除疲勞的溫泉大浴場，還有貼心的枕頭自選服務與高品質寢具。無論是商務出差還是觀光旅遊，這裡都是價格平實且服務優質的住宿好選擇。

鳥取站前三分鐘鬧中取靜，星砂主題設計氛圍舒適

飯店地理位置極佳，從鳥取站北口出來走路不到三分鐘就能抵達。雖然緊鄰車站商圈，但因為剛好位於巷弄之間，巧妙避開了車水馬龍的喧囂，讓人能享受鬧中取靜的休憩時光。飯店雖有歷史，但在 2019 年全面翻新後，大廳寬敞明亮，設計上巧妙結合了在地「星與砂」的元素，展現出獨特的質感。此外，櫃台人員與餐廳的服務態度都非常親切滿分，讓人一踏進飯店就能感受到賓至如歸的溫暖。

自選枕頭好眠彈簧床墊佳，羽毛被保暖透氣兼具

為了讓旅客擁有一夜好眠，飯店在寢具上下足了功夫。客房內全面採用自家品牌開發的高密度彈簧床墊，支撐性極佳，搭配保溫性與透氣性兼具的羽毛被，舒適度完全不輸星級飯店。最貼心的服務莫過於電梯口設置的「枕頭自助區」，提供了三種不同款式與高度的枕頭供房客自由挑選。您可以根據自己的睡眠習慣，拿取最適合的那一顆回房間，這種細膩的服務在平價商務飯店中相當少見。

單人房寬敞行李箱可攤平，床頭控制面板超便利

相比東京或大阪狹窄的商務旅館，這裡的單人房空間顯得寬敞許多。房內走道空間充足，即便是攜帶中大型行李箱也能完全攤平整理，不會感到侷促。房間設計走實用路線，開放式衣架節省空間，商務桌椅適合一人辦公或用餐。床頭貼心整合了充電插座、電燈開關與冷暖氣控制面板，躺在床上就能輕鬆操作所有設備。基本備品如電熱水壺、小雪櫃與負離子吹風機一應俱全，滿足旅人所有需求。

人工溫泉大浴場消除疲勞，女性專屬密碼更安心

對於在外奔波一整天的旅人來說，能泡個熱水澡是最棒的享受。飯店設有男女分開的「人工溫泉大浴場」，使用具有舒緩肩膀痠痛、神經痛效果的二股碳酸鈣泉質。男湯更額外配有三溫暖設備，開放時間至凌晨一點，早晨六點即可使用。安全性方面也做得很好，女性大浴場需要輸入專屬密碼才能進入，讓單身女性也能安心泡湯。浴場外設有自動販賣機、製冰機與投幣式洗脫烘衣機，機能相當完善。

日西式自助早餐親切溫暖，在地食材樸實好味道

隔天的早餐位於一樓餐廳，提供日式與西式的自助餐點，價格為 1,100 日圓。雖然菜色不像五星級飯店那般華麗驚艷，但走的是樸實無華的溫暖路線，其中不乏使用鳥取在地食材製作的料理。餐廳的阿姨服務超級親切，讓人一早就能擁有好心情。由於飯店地理位置優越，如果不想在飯店用餐，附近也有許多早午餐或咖啡廳步行可達，生活圈機能強大，絕對是鳥取市區高 CP 值的住宿首選。

Green Rich Hotel Tottori Ekimae

地址：鳥取県鳥取市永楽温泉町１０２番６

電話：+81-857-250022

官網：グリーンリッチホテル鳥取駅前

交通：鳥取北口站步行約3分鐘

