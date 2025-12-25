山口縣元乃隅神社，CNN評選日本絕景，百座鳥居綿延入海超壯觀。

山口縣長門市的「元乃隅神社」，曾被美國 CNN 評選為「日本最美的 31 道風景」之一。這裡擁有 123 座綿延至海邊的紅色鳥居，與蔚藍的日本海形成強烈對比。除了絕美景色，還有傳說中全日本最難投的賽錢箱，是自駕遊山口必訪的打卡勝地。

位於日本本州最西端的山口縣，隱藏著一處震撼世界的絕景——「元乃隅神社」。這座神社雖然交通較為偏遠，主要依靠自駕前往，但其獨特的景觀魅力，讓它入選了美國 CNN 電視台「日本最美的 31 個地方」。不同於一般神社的莊嚴靜謐，這裡以 123 座鮮紅色的鳥居聞名，這些鳥居沿著山坡一路蜿蜒排列至斷崖邊，彷彿一條紅色巨龍游向大海。紅色的鳥居、綠色的山巒與湛藍的日本海交織出鮮明的色彩對比，天氣好時隨手一拍都是明信片等級的美照，吸引了無數攝影愛好者與旅人專程造訪。

CNN評選絕美風景，紅色鳥居入海

元乃隅神社最著名的景觀，莫過於那條長約 100 公尺的紅色鳥居隧道。這 123 座鳥居順著山勢高低起伏，一路延伸至日本海的岩岸邊。從高處俯瞰，鮮豔的紅色在碧海藍天的襯托下顯得格外耀眼，這種強烈的視覺衝擊力，正是它被 CNN 評選為日本絕景的主因。遊客可以漫步在鳥居隧道中，感受海風吹拂，每走幾步回頭望去，海景與鳥居的角度變化都別有一番風味，是絕對不能錯過的打卡熱點。

白狐託夢歷時十載，祈求豐收平安

這座神社的起源充滿了傳奇色彩。據說在 1955 年，當地的漁船經營者岡村先生夢見了一隻白狐，白狐告訴他要在此地祭祀神靈。岡村先生依言而行，前後花費了 10 年的時間，才逐漸建造出如今這 123 座鳥居的規模。這裡祭祀的是稻荷大神，主要祈求漁獲豐收、海上安全以及商業繁盛。雖然相比許多千年古剎，這裡的歷史不算悠久，但白狐的傳說為神社增添了一抹神秘與靈性的色彩。

斷崖奇岩浪花飛濺，冬季觀潮超震撼

沿著鳥居走到盡頭，便來到靠近海邊的斷崖處，此處是欣賞日本海波瀾壯闊的最佳位置。由於懸崖上的風勢相當強勁，當海浪猛烈拍打在特殊的岩層上時，海水會從岩石隙縫中噴出白色的浪花。特別是在冬季，洶湧的海浪甚至可以看到潮水沖刷到 30 公尺高的壯觀景色，是大自然鬼斧神工的展現。

全日本最難賽錢箱，投中願望成真

來到元乃隅神社，還有一個有趣的挑戰等著大家，那就是傳說中「全日本最難投的賽錢箱」。不同於一般神社將賽錢箱放置在地面，這裡的賽錢箱被設置在入口處大鳥居的頂端，距離地面約有 5、6 公尺高。參拜者必須看準角度，用力將硬幣往上拋投。據說如果能順利將香油錢投入箱中，許下的願望就一定會實現。雖然難度極高，但現場總是充滿了歡笑聲與挑戰者。

限定白狐餅乾必買，自駕遊玩最便

參拜結束後，別忘了逛逛神社旁的賣店。這裡販售許多獨家限定商品，像是印有白狐圖案的餅乾，以及造型奇特的「雙子蛋」，都是很受歡迎的伴手禮。交通方面，由於神社位置較為偏僻，大眾運輸班次稀少，強烈建議安排「山陰山陽自駕遊」。沿途的山海公路景色優美，開車前往不僅時間彈性，還能順道欣賞沿路風光，讓整趟山口縣的旅程更加豐富充實。

元乃隅神社

地址：山口県長門市油谷津黃498

電話：+81837260708

時間：09:30–16:30

