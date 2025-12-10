日本岡山自由行首選倉敷美觀地區，穿梭白壁古宅與運河之間感受江戶風情，品嚐在地特色美食與探索牛仔街，是兼具歷史韻味與購物樂趣的旅遊勝地。

規劃日本岡山旅遊時，首推倉敷美觀地區，搜尋時請標註日本以免混淆。這裡完整保留四百年前的江戶風貌，白壁古宅與運河交織出迷人景致。除了挖掘巷弄小店，更建議住宿一晚，細細品味清晨靜謐與夜晚點燈後的浪漫氛圍，深刻感受古都的日夜魅力。

嚴選倉敷美食推薦，品嚐在地人氣醬油糰子與蕨餅

來到倉敷美觀地區，除了欣賞美景之外，尋找在地美食也是旅途中的一大亮點。雖然當地知名的吉備糰子是許多人首選的伴手禮，但對於想現場品嚐的旅客來說，位於街區內的醬油糰子更是不容錯過的美味。這款糰子特別選用小豆島生產的醬油與羅臼昆布進行調味，入口後能感受到甜鹹交織的絕妙平衡，口感更是軟糯Ｑ彈且不黏牙，風味相當迷人。此外，口感細緻的蕨餅也是這裡的熱門點心，清爽的甜味非常適合邊逛邊吃。這些隱藏在老街中的傳統滋味，往往能為旅程增添更多甜蜜的記憶。

搜羅岡山必買伴手禮，常春藤廣場與客製化筷子店

對於喜愛購物的旅客而言，倉敷美觀地區絕對是購買岡山必買伴手禮的絕佳地點。由明治時代舊紡織工廠改建而成的倉敷常春藤廣場，保留了復古的紅磚建築，外牆攀滿綠意盎然的常春藤，不僅是熱門的拍照打卡點，內部更設有大型伴手禮商店，商品種類豐富且齊全。若想尋找更具紀念價值的物品，街上的手作筷子工房也是不錯的選擇。店內販售各式精美的木製與陶製筷架，並提供客製化刻字服務，無論是送給親友或自用都相當具有意義。此外，店內販售的日式碗盤設計精美且價格實惠，也是許多遊客愛不釋手的戰利品。

體驗倉敷美觀地區川船遊，欣賞白壁古宅與柳樹河畔

倉敷川流經美觀地區的中心，河畔兩旁種植了許多隨風搖曳的柳樹，與白壁古宅倒映在水面上，形成了一幅詩情畫意的風景畫。旅客可以選擇購票搭乘傳統的川船，以貼近水面的視角欣賞沿岸風光，隨著船伕的撐篙緩緩前行，彷彿穿越時空回到了江戶時代。若是不習慣在眾人目光下搭船的旅客，也可以選擇在岸邊散步，或是搭乘充滿復古風情的人力車繞行街區。此處也是許多新人拍攝婚紗的熱門景點，幸運的話還能遇見身著傳統和服的夫婦或新人，讓整體的日式氛圍更加濃厚。

探訪熱門倉敷牛仔街，品嚐藍色美食與限定丹寧商品

岡山縣倉敷市兒島地區被譽為日本國產牛仔褲的發源地，這股丹寧風潮也延伸到了美觀地區。這裡有一條著名的倉敷牛仔街，匯集了各式高品質的牛仔服飾與周邊小物。最引人注目的莫過於這裡獨有的藍色美食，包括藍色丹寧冰淇淋、丹寧肉包以及丹寧珍珠奶茶。這些食物雖然外觀呈現驚人的藍色，但口感卻意外地美味，是喜愛嚐鮮的旅客必試的創意料理。此外，這裡還販售倉敷限定的牛仔褲造型拉拉熊與角落生物玩偶，時尚帥氣又可愛的設計，經常讓遊客荷包失守。建議預留充足的時間，才能盡情探索這個好買、好吃又好拍的迷人街區。

倉敷美觀地區

地址：Japan, 710-0046 岡山縣倉敷市中央1-4-8

電話：086-422-0542

期間限定夜間點燈：4月至9月（日落至22:00）、10月至3月（日落至21:00）



吉備糰子 廣榮堂本店

地址：〒710-0046 岡山県倉敷市中央1丁目1-8

電話：+81864265888

時間：09:00–18:00｜每週一公休



手作り箸工房遊膳倉敷店

地址：710-0046 岡山県倉敷市中央1-10-10

電話：086-430-3228

時間：9:30～17:30（12月～3月は10:00～17:00）



倉敷常春藤廣場

地址：岡山県倉敷市本町7-2

電話：(+81)86-422-0011



拉拉熊、角落小夥伴 單寧屋（リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス倉敷店）

地址：岡山県倉敷市中央1丁目10番地10号

電話：086-430-3228

時間：9:30～17:30｜12月6日～3月5日 10:00～17:00

備註：JR倉敷駅から徒歩15分



