鳥取站前必吃牛骨拉麵限量百碗，龜梨和也推薦濃厚湯頭配炸雞。

鳥取站前必吃「牛骨ごっつおらーめん」，每日限量 100 碗。主打濃厚牛骨湯頭與職人捲麵，是深夜食堂的首選。

來到鳥取旅遊，絕對不能錯過當地特有的「牛骨拉麵」。位於鳥取站北口步行僅需 5 分鐘的「牛骨ごっつおらーめん 鳥取店」，是一間擁有六十多年歷史的傳奇老店。這裡不僅是在地人的心頭好，更因為日本傑尼斯偶像龜梨和也曾來此拍攝 YouTube 影片而聲名大噪。店內主打以牛骨為基底，經過一日熟成製作的極品湯頭，每日僅限量供應 100 碗，賣完可能會提早打烊。對於想要朝聖偶像同款美食，或是想在深夜品嚐一碗熱騰騰濃厚拉麵的旅人來說，這裡絕對是必訪的美味據點。

鳥取站前老店龜梨和也來過，牆上滿滿名人簽名

這家店的位置非常好找，從鳥取站北口出來步行約五分鐘，看到充滿日本風情的招牌與暖簾就對了。店內空間雖然不大，走的是小巧溫馨的路線，但牆上掛滿了許多名人的簽名板，足見其高人氣。其中最受矚目的，當然是龜梨和也曾經坐過的位置。建議粉絲們可以早點來卡位，因為越晚生意越好，不僅有遊客朝聖，許多當地人下班後也會來此聚餐，熱鬧的氛圍非常有深夜食堂的感覺。

每日限量百碗牛骨湯頭濃厚，職人捲麵彈牙吸汁

這裡的靈魂在於那一碗每日限量的牛骨湯底。店家使用牛骨與雞骨，加入當地豐富蔬菜，經過 10 小時的細火慢燉，再經過一整天的熟成，才造就出這碗香氣逼人的濃厚系湯頭。麵條部分則選用具有傳統技藝的「本岡製麵所」製作的彈牙捲麵，能完美吸附濃郁的湯汁。一入口，牛骨獨有的甘甜與油脂香氣在口中散開，口感厚實卻不膩口，每一口都能感受到職人對拉麵的堅持與用心。

厚切叉燒肥美泡菜解膩必點，偶像同款套餐推薦

既然來了，當然要跟隨龜梨和也的腳步點上一套「偶像同款」。拉麵中的叉燒肉切得相當豪邁厚實，肥瘦相間的口感軟嫩肥美，咬下去油脂香氣四溢。為了平衡濃厚湯頭與肥美叉燒帶來的重口味，強烈推薦加點「泡菜叉燒」。這道小菜以爽脆的泡菜搭配叉燒肉，酸辣的口感能有效解膩，讓味蕾重新甦醒。另外，店內還貼心地提供中文菜單，讓不懂日文的遊客也能輕鬆點餐，放心享受美食。

日式炸雞酥脆煎餃表現普普，啤酒搭配雜炊重鹹

除了拉麵，這裡的副餐也值得一試。網友一致推薦這裡的「炸雞」，外皮炸得金黃酥脆，內裡肉汁豐富，水準相當高。至於「煎餃」表現則較為中規中矩，對於吃慣台灣美食的人來說可能驚喜不大。如果你是重口味愛好者，最後還可以點份「雜炊」收尾，吸飽湯汁的米飯雖然口味偏鹹，但搭配冰涼爽口的啤酒簡直是絕配。吃飽喝足後，不妨順道在附近的商店街散步，欣賞晚上的聖誕裝飾，為鳥取之夜畫下完美句點。

牛骨ごっつおらーめん 鳥取店

地址：鳥取県鳥取市末広温泉町159-4

電話：0857-35-0977

時間：17:00–02:00

官網：トップページ

交通：鳥取站北出口步行5分鐘

