今天Mika要來跟大家分享一間我在日本山形發現的超厲害豬肉料理店，說到日本山形，大家可能會先想到超有名的米澤牛，但身為一個豬肉控，我跟你說，來這裡絕對不能錯過鼎鼎大名的平田牧場啦！他們家自己研發的「平田牧場三元豬」和頂級的「平田牧場金華豬」可是豬肉界的明星，而且平田牧場有很多直營店，不只在山形，連在東京都有分店呢，因為他們是自己養豬自己賣，牧場直營就是霸氣，價格也超有競爭力，竟然只要台幣三百多元就能吃到頂級的炸豬排，各位朋友啊，如果你有機會來到山形鶴岡，這間平田牧場真的是必吃中的必吃
地址：山形県鶴岡市余慶町1-6
電話：0235-29-5525
營業時間
ランチ 11:00〜15:00（L.O 14:30）
ディナー 17:00～20:30 （LO 20:00）
官網：とん七 鶴岡こぴあ店 ｜ 平田牧場 ｜
這間鶴岡店的外觀也很有特色，有點像是舊穀倉改建的，整個風格就是復古又時尚。
我們大概晚上七點多到的，生意好到一個爆炸，還需要排隊，還好我們的包車司機有事先幫我們預約，所以才有位子。真的建議大家一定要先預約喔，這間店真的太夯了，先預約卡安心啦。
一進到店裡，你會發現裡面的空間超寬敞又挑高，設計感十足！我們人比較多，所以被安排到包廂裡面。
他們家的均價大概落在1500日圓左右，換算成台幣大概就三百多塊而已，如果覺得吃不夠還可以選加量版的喔！用這個價錢就能吃到平田牧場自己養的「平田牧場三元豬」和超頂級的「平田牧場金華豬」，真的是自產自銷、牧場直營才敢這麼任性啦，CP值真的爆表！
不過Menu上的價格僅供參考，實際價格還是要以現場為主喔。 聽說平日特定時段來用餐會更划算呢！
連調味料都很講究，有胡麻醬、洋蔥醬、辣豬排醬等等，還有煙燻醬油跟香油。
店家還會先送上熱茶，然後芝麻要自己磨喔，感覺就很有趣。
他們家的炸豬排都是現點現炸的，所以需要稍微等一下喔。 我們那時候實在太餓了，就先點了一些小熱狗跟炸雞來墊墊胃。
他們家的三元豬和金華豬炸豬排，光看外觀其實很像，不過三元豬是開放式豬舍飼養的，而且比一般的三元豬多了大約20天的飼養期。 至於那個厲害的金華豬，聽說一年出產不到1000隻，是頂級中的頂級！吃起來肉質超細緻，那個油脂更是香甜到不可思議。
他們家的豬排切開來，肉質都帶有一點淡淡的粉紅色澤，吃起來肉質鮮嫩又不油膩，真的好好吃喔。
除了原味的炸豬排，他們還有「莫札瑞拉起司炸豬排」！ 這個是用金華豬切成薄片，然後包入超濃郁的莫札瑞拉起司下去炸的，一口咬下去，既有扎實的肉感，又有香濃的起司滋味，看得出來真的是真材實料，超級好吃，到現在我還是很懷念那個味道。
不吃豬肉的朋友也別擔心，他們家還有「炸蝦」喔，我朋友點了一份，看起來也超厲害的，那個蝦子超大一隻，肉質吃起來很鮮甜Q彈，外面的麵衣跟他們的炸豬排一樣，都是炸得很酥脆又不油膩。
這真的是我這幾年吃到最好吃的炸豬排了！ 後來我去日本玩了好幾次，也吃過不少豬排店，但真的沒有一家的美味可以超越這間平田牧場， 所以我真的要大力推薦大家，有機會一定要來山形鶴岡，嚐嚐他們家的名豬料理。
吃飽喝足後，他們還有推薦附近的景點喔！像是很適合水族館控的「加茂水族館」，聽說是世界上最大的水母水族館，裡面有超巨大的水母展示缸，看起來就像一座很浩瀚的水母宇宙牆，超美超好拍，而且非常療癒，我光這裡就去了兩次呢！….（繼續閱讀）
另一個必去的景點就是「銀山溫泉 Ginzan Onsen」！那邊浪漫又夢幻的氛圍，簡直就像是神隱少女的場景一樣，太吸引人了！聽說冬天去更美，有雪景加持！不過銀山溫泉交通比較不方便，真的是位在山形鄉間的木造溫泉街，而且那邊的旅館也不太好訂，如果想要住上一晚可能要碰碰運氣，所以我們那時候是決定包車前往。….（繼續閱讀）
平田牧場とん七 鶴岡こぴあ店
地址：山形県鶴岡市余慶町1-6
電話：0235-29-5525
營業時間
ランチ 11:00〜15:00（L.O 14:30）
ディナー 17:00～20:30 （LO 20:00）
官網：とん七 鶴岡こぴあ店 ｜ 平田｜
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