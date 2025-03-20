東京在地人逛魚市場會去豐洲，想吃文字燒會來月島，這兩個行程剛好順路可以排半日遊，從京成電鐵 上野站直接搭地鐵前往很方便，避開觀光人潮，跟著在地東京人吃吃喝喝吧。

月島文字燒街道｜交通位置

地址：東京都中央區月島1丁目～3丁目

電話：03-3531-0076（月島西仲共榮會商店街振興組合）

從東京Metro有樂町線、都營大江戶線「月島」站步行約6分鐘

大家都說東京交通很複雜，帶寶寶出門，能縮短交通時間是最好的，我呢，腦容量有限，只想挑最快最方便的交通辦法，來…相信我，從成田機場到東京市區最快也最划算的交通辦法，就是 京成電鐵 Skyliner 無誤。

這篇詳細整理了京成電鐵 Skyliner到京成上野的票價購買、交通路線、乘車空間等介紹，不但重視親子友善，還有寄放行李等服務…..（繼續閱讀）

京成電鐵 新增AI 人臉辨識乘車系統 ：

1. 在 e-ticket 網站上購買票券，付款後，使用您電腦、智慧手機等的相機功能註冊臉部資訊。

2. 到達乘車站後，使用設置於「 Face Check in Go」對應閘口的平板電腦確認臉部資訊。

3. 完成認證後即可前往前方進行。將根據購買人數發放對應的車票。

4. 確認車票後，請前往指定的座位。

5. 車票在到達目的地之前都不需要回收。

6. 到達車站後，請從有車站人員的窗口離開。

京成上野站可轉乘地鐵 銀座線/日比谷線/都營大江戶線，遇到下雨可以直接室內轉搭地鐵超方便。

豐洲市場

第一站先來豐洲市場，其實「豐洲市場」是從舊築地市場搬遷過來的，只是位處比較偏僻，所以觀光客還是喜歡往築地市場跑居多。

豐洲市場目前是日本最大魚市場，還可以參觀鮮魚拍賣，以前築地知名的老店也都移到豐洲市場，有壽司、海鮮丼等必吃美食，所以東京在地人幾乎都在這裡買魚貨吃海鮮居多。

交通資訊：

百合海鷗線（東京臨海新交通臨海線）的「市場前站」，由車站步行約2分鐘

從東京Metro地鐵或JR電車到「新橋站」或「豐洲站」，然後轉搭百合海鷗線到「市場前站」，或從東京Metro地鐵「豐洲站」步行約20分鐘前往。

但我們剛好遇到週三公休日，嗚嗚….

豐洲市場每週三、日公休，大家出發前記得要查一下

不要像我們這樣白跑一趟XD。

接著轉去月島，距離不遠

我們選擇搭計程車，省去步行，是多懶XD。

月島站出來步行一分鐘就會看到月島案內所

建議大家如果想吃文字燒的話，可以來這裡買食事券有打折喔。

應該是老街內的店家都能使用

印象中好像是9折？不確定，因為我們沒買XD

我們是吃完逛過來才看到……

案內所內賣很多文字燒相關商品

尤其這剷子！

吃文字燒專用餐具，超可愛。

老街平日中午還真的是有點冷清。

但其實假日或平日晚上非常熱鬧

所以店家才這麼多，將近五十幾家。

老街內的超市跟可愛小店很好逛

物價也相對比上野跟其他鬧區便宜一些。

這裡文字燒知名店家很多

我們是隨性挑了一家google評分比較高的來吃。

月島もんじゃ こぼれや 別邸

東京代表庶民美食文字燒的起源來自月島，對於一般觀光客來說比較冷門，但這裡的文字燒作法確實不太一樣，手法較華麗，先炒料圍成圈、再倒湯汁、最後混合。

口味也很混搭並多樣化，明太子麻糬是這裡必吃，然後海鮮、牛肉等都是熱門並比較多人點的。像我吃過大阪燒、廣島燒的人，文字燒帶給我的口感衝擊頗大！吃起來黏糊口感，外觀真的好像寶寶副食品，不管是作法跟口感都很獨特，也很看人吃….（繼續閱讀）

日替わりCafé&Barモンデンキント

專程來月島吃文字燒的我們，想說來都來了，不找個有特色的咖啡廳根本說不過去，因此就近找了這家，距離月島站步行一分鐘即可到，就在文字燒街隔壁街而已，目前一週只開一天，是很有個性的古屋咖啡…..（繼續閱讀）

吃完文字燒還去古屋咖啡屋吃甜點，這才美滋滋的回上野，開心。

體驗在地東京散策的半日遊行程，吃吃喝喝逛逛街，避開觀光客，愜意的一天。

月島文字燒街道

地址：東京都中央區月島1丁目～3丁目

電話：03-3531-0076（月島西仲共榮會商店街振興組合）

京成電鐵 Skyliner｜訂票網站

Keisei Electric Railway 京成電鐵官網

「Keisei Grab&Go」京成 Skyliner 單程優惠乘車券

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