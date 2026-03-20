岡山縣賞櫻名所5選不藏私！一覽瀨戶內海、井原堤夜櫻點燈等都是必訪夢幻絕景。

岡山是今年最佳的賞櫻好去處，精選在第五個人氣賞櫻勝地，有庭園、有臨海、有花海隧道，每一處都美不勝收。

一年一度賞櫻季即將開跑！這次還在猶豫去哪裡賞櫻嗎？不妨將岡山縣列入賞櫻清單中吧！面向瀨戶內海的溫暖氣候，讓岡山縣各地擁有風格迤異的賞櫻景點，從庭園櫻花、城跡櫻海、河畔夜櫻到海景櫻花應有盡有。這次精選五處必訪景點，包括日本三大名園之一的「岡山後樂園」、千株櫻花盛開的「津山城」、綿延兩千公尺的「井原堤」、能眺望瀨戶內海的「王子岳」，以及形成千米櫻花隧道的「久世隧道櫻」，搭配賞花期、櫻花祭與夜間點燈資訊，是規劃春季出遊的最佳參考。



▲把岡山列入賞櫻清單吧！岡山縣擁有風格迤異的賞櫻景點，庭園櫻花、城跡櫻海、河畔夜櫻、海景櫻花應有盡有。





王子岳：瀨戶內海與櫻花的絕美相遇

橫跨玉野市與倉敷市的「王子岳」，是能將瀨戶內海與瀨戶大橋全景盡收眼底的觀景勝地。春季時分，步道兩旁櫻花與杜鵑花爭奇鬥豔，也是熱門的健行路線。在王子岳休息站的屋頂展望台，能同時欣賞淡粉色櫻花與湛藍海景交疊的夢幻畫面，這種山海櫻花共存的景致相當難得。

地址：岡山県倉敷市児島唐琴町1421-8



▲王子岳是能將瀨戶內海與瀨戶大橋全景盡收眼底的觀景勝地。





津山城：石垣與櫻花地毯的壯觀對比

被選入「日本賞櫻百選」的「津山城」(鶴山公園)，以染井吉野櫻為主的約千株櫻花妝點整座城跡。滿開時節，櫻花與石垣相互輝映，從本丸眺望下去，彷彿鋪展開一片粉色地毯般壯觀。3月28日至4月12日舉辦「2026津山櫻花祭」，日落後實施夜間點燈，讓遊客能欣賞白天與夜晚截然不同的櫻花風情。

地址：津山市山下135



▲津山城以染井吉野櫻為主的約千株櫻花妝點整座城跡。





井原堤：兩千米櫻花步道與夢幻夜櫻

「井原堤」沿著堤防種植約800株櫻花，綿延約兩千公尺形成壯觀的櫻花步道。3月20日至4月12日舉辦的「井原櫻花祭」期間，井原堤與相原公園都會點亮紙燈籠。夜幕降臨後，柔和燈光映照下的櫻花倒映在河面上，營造出如夢似幻的春夜景致，是攝影愛好者不容錯過的取景地點。

地址：井原市井原町3616番地付近



▲沿著堤防種植約800株櫻花，綿延約兩千公尺形成壯觀的櫻花步道。





久世隧道櫻：粉紅拱門下的浪漫散策

「久世隧道櫻」沿著旭川河岸約一千公尺種植約180株染井吉野櫻，盛開時形成名副其實的櫻花隧道。3月22日至4月13日的「天領久世櫻花祭」期間，約160盞燈飾點亮散步道，搭配日落後的夜間點燈，讓遊客能在櫻花拱門下悠閒漫步，享受被粉色包圍的浪漫氛圍。

地址：真庭市惣、中島地内



▲沿著旭川河岸約一千公尺種植約180株染井吉野櫻，盛開時形成名副其實的櫻花隧道。





岡山後樂園：三大名園的多彩櫻景

身為日本三大名園之一的「岡山後樂園」，園內與外園合計約280株櫻花，是岡山縣代表性的賞櫻景點。約50株櫻花構成的櫻林、園路兩旁的櫻花步道、倒映在花葉池中的八重紅枝垂櫻等，各種櫻花為典雅的日式庭園增添春日色彩。園內櫻林中還有岡山櫻花開花的標本樹，具有特殊意義。

地址：岡山市北区後楽園1-5



▲日本三大名園之一的岡山後樂園園內與外園合計約280株櫻花，是岡山縣代表性的賞櫻景點。



岡山縣的賞櫻季從三月底持續到四月中旬，五處景點各有特色，無論喜歡海景、城跡、河岸或庭園風情，都能找到心儀的賞櫻地點。建議提前查詢各景點的最佳觀賞期與活動資訊，規劃一趟完美的岡山春日賞櫻之旅。







春天日本賞櫻好選擇

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