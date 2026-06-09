免費吃和牛三明治！牛花插旗台中，東泉辣椒起司天婦羅限定登場，台中質感燒肉加一。

台北板前燒肉品牌「牛花USHIHANA」進駐台中公益商圈，以「技、火、味」呈現職人級和牛饗宴，並推出起司天婦羅等限定料理，打造全新質感燒肉體驗。

燒肉控快衝！台北引爆排隊熱潮的頂級板前燒肉品牌「牛花 USHIHANA」進駐台中ㄧ級美食戰區，「牛花台中公益店」將品牌核心「技、火、味」的燒肉哲學完整帶給中部饕客。除了承襲台北店的高規格燒肉體驗，還推出限定餐點「起司天婦羅」，開幕期間更特別招待奢華「和牛三明治」，台中燒肉控趕快手刀預約吃一波。

▲「牛花台中公益店」採全開放式廚房的設計，吧檯座可容納15人。（攝影：楊婷雅）

▲「牛花台中公益店」套餐的厚切牛舌為固定招牌，搭配三款風格迥異的和牛部位，以及多道和牛主題料理。（攝影：楊婷雅）





黃金三角「技、火、味」傳遞的燒肉哲學

「牛花台中公益店」由莊協霖攜手多年夥伴黃瓊文共同打造，延續品牌核心理念，以「技、火、味」三大元素詮釋燒肉哲學。「技」代表職人團隊多年累積的經驗與專業，從和牛品牌、部位挑選，到肉品分切與厚薄拿捏，每個環節都經過反覆測試與精準規劃；「火」則透過特別引進的大型炭烤爐，精準掌控火候，完整展現不同肉品的最佳口感，同時賦予和牛迷人的炭香風味；「味」則是在恰到好處的調味下，襯托肉品本身特色，讓饕客品嚐到最純粹且平衡的燒肉美味。

此外，「牛花USHIHANA」特別攜手世界唎酒師大賽冠軍、前米其林二星餐廳首席侍酒師張鴻亮（Johnny），規劃多款餐酒搭配組合。「Mix Pairing」以五杯式設計為主軸，結合氣泡白酒、紅酒與清酒等酒款，依照料理風味與出餐節奏進行搭配，讓酒體與燒肉風味相互呼應。另提供四杯式「Sake Pairing」與三杯式「Fruit Wine Pairing」，並預計於八月推出「Non-Alcohol Pairing」，讓饕客可依個人喜好選擇，從果香、米香到無酒精風味，感受餐酒之間的迷人變化。



▲「牛花 USHIHANA 台中公益店」將品牌核心「技、火、味」的燒肉哲學完整帶給中部饕客。（攝影：楊婷雅）

▲二樓設有包廂，金箔天花與綠意窗景交織，打造雅緻用餐氛圍。（攝影：楊婷雅）





厚切牛舌領銜，享受和牛燒肉的風情萬種

「牛花USHIHANA」自台北店創立以來，始終持續精進、不斷打磨菜色，菜色依季節更迭。而「牛花台中公益店」限定套餐以厚切牛舌作為固定招牌，加上三款風格迥異的和牛部位（每三至五天更換一次），以及多道和牛主題料理，構成一場完整的和牛燒肉旅程；套餐以「白和火腿」作為開場，選用熟成 8 個月的和牛火腿切片，搭配哈密瓜與麝香葡萄，並以特製白和醬串連整體風味，再以魚子醬點綴。入口即能感受到熟成肉脂的鹹鮮與水果的清甜，既開胃又引人期待後續的驚喜；「厚切牛舌」經炭火燒烤後保有彈嫩口感與濃郁肉香，搭配以客家桔醬及夏多內白酒醋調製的特製醬料，藉由酸香果韻襯托牛舌，增添清爽又細膩的風味。

▲「白和火腿」選用熟成 8 個月的和牛火腿切片，搭配哈密瓜與麝香葡萄，並以特製白和醬串連整體風味。（攝影：楊婷雅）▲招牌「厚切牛舌」經炭火燒烤後保有彈嫩口感與濃郁肉香，搭配以客家桔醬及夏多內白酒醋調製的特製醬料。（攝影：楊婷雅）





精選和牛三品：赤身、霜降、串燒

「精選和牛三品」每日由職人精心搭配不同肉品組合，呈現多樣風味。以後腿的「和尚頭芯」為例，炭烤至理想熟度後，撒上伯方鹽，突顯甘甜肉汁與細緻口感，鮮嫩純粹；以串燒方式呈現的「貝身」，肉質軟嫩適中，搭配三星蔥燒烤帶出的蔥香，再刷上甘鹹燒肉醬並點綴少許山葵；油花豐富的「霜降部位」則選用油脂較清爽的品牌，使脂香與肉香平衡，入口即化之餘，仍保留清爽的餘韻。



▲以串燒方式呈現的「貝身」，肉質軟嫩適中，口感軟嫩多汁，帶有蔥香與微微辛香。（攝影：楊婷雅）

▲「精選和牛三品」每日由職人精心搭配不同肉品組合，帶來多樣風味。（攝影：楊婷雅）





台中限定「牛臉頰天婦羅」，淡麗牛骨拉麵免費續

「牛花台中公益店」限定的「牛臉頰天婦羅」將燉煮軟嫩的和牛臉頰裹上麵衣酥炸，外酥內嫩，搭配以川七與松葉蟹熬製的羹湯，再點綴枸杞油與酥炸薑絲，呈現豐富且和諧的口感層次；「淡麗牛骨拉麵」則以特製彈牙麵條，搭配融合牛骨、雞骨與金華火腿精華熬煮而成的清甜湯頭，佐以牛肉雲吞與時蔬，帶來溫潤順口、暖心暖胃的滿足感。而且提供免費續麵服務，創辦人之一的黃瓊文表示，目前最高紀錄有客人續麵四次。

▲「牛臉頰天婦羅」將燉煮軟嫩的和牛臉頰裹上麵衣酥炸，搭配以川七與松葉蟹熬製的羹湯。（攝影：楊婷雅）

▲「淡麗牛骨拉麵」以特製彈牙麵條搭配融合牛骨、雞骨與金華火腿精華熬煮而成的清甜湯頭，佐以牛肉雲吞與時蔬，並且可以免費續麵。（攝影：楊婷雅）







「牛花台中公益店」開幕限定驚喜，美味、優惠一次享受

歡慶「牛花台中公益店」開幕，特別推出限定料理「起司天婦羅」，以切達、帕瑪森與莫札瑞拉三款起司層層堆疊，炸至外酥內濃，呈現厚實鹹香風味，起鍋後再鋪上熟成和牛火腿與香菜苗，並以東泉辣椒醬美乃滋點綴，帶出微辣與甘甜交織的在地滋味；開幕期間亦加碼推出限定「和牛三明治」，選用「KANG Artisan Bakery」布里歐麵包作為基底，質地柔軟並帶有濃郁奶油香氣，內餡夾入厚實多汁的和牛牛排，搭配松露美乃滋與淡雪鹽提味，展現奢華且層次豐富的風味。

▲「起司天婦羅」以切達、帕瑪森與莫札瑞拉三款起司層層堆疊，以東泉辣椒醬美乃滋點綴，帶出微辣與甘甜交織的在地滋味。（攝影：楊婷雅）

▲7月1日至7月31日期間，凡點購套餐即可免費享用「和牛三明治」。（攝影：楊婷雅）

「牛花」一路以來始終專注於呈現和牛的純粹風味，並堅守料理的核心理念。而「牛花台中公益店」試營運期間（即日起至6月30日），單點菜色與酒水全品項享9折優惠；為慶祝7月1日正式開幕，7月1日至7月31日期間，凡點購套餐即可免費享用「和牛三明治」。讓每位賓客感受到職人對料理的專業，以及真誠款待所帶來的溫度與質感。

▲「牛花 USHIHANA 台中公益店」由莊協霖（左）攜手多年夥伴黃瓊文（右）共同創立。





「牛花USHIHANA台中公益店」店家資訊

線上訂位：牛花USHIHANA台中公益店

營業時間：17:30～23:00

地址：臺中市南屯區公益路二段168號

電話： 04 2320 0065



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