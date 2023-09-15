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比手搖杯更大杯！7-ELEVEN「水果氣泡珍珠椰果」咀嚼感飲料開賣，免費升級「900mL超大咖」小七手搖杯喝起來。

2023-09-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：104
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編輯 張人尹

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小七咖啡挑戰手搖杯地位！7-ELEVEN近期在CITY CAFE推出咀嚼配料「珍珠+椰果」的喝法，讓人直接把小七當成手搖杯喝。這次看準夏天偏好清爽風味，7-ELEVEN全新推出「水果氣泡珍珠椰果」，不只主打豐富口感，更可以免費升級「900mL超大咖」，讓飲料控喝得更過癮。

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7-ELEVEN 水果氣泡珍珠椰果 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 水果氣泡珍珠椰果 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN在9/20起，推出新品「水果氣泡珍珠椰果」特別使用酸甜清爽水果作為基底，搭配Q彈珍珠、清脆椰果增添咀嚼口感，再加入滿滿氣泡水，打造清爽消暑的全新飲料。特別的是，本次「水果氣泡珍珠椰果」在9/20~10/3期間，買特大杯650ml免費升級「超大咖900ml」，每杯優惠價只要75元，期間限量30萬杯，飲料控趁機喝起來。
7-ELEVEN 水果氣泡珍珠椰果 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 水果氣泡珍珠椰果 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了飲料新品之外，7-ELEVEN也針對「CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠系列」推出期間限定「第二杯10元」優惠，活動品項包含「冰珍珠椰果四季春（特大）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大）」，沒時間去手搖杯排隊，直接衝小七開喝。
7-ELEVEN 飲料 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



針對線上優惠的部分，7-ELEVEN於OPEN POINT APP「行動隨時取」更加碼推出「秋日甜蜜季」快閃優惠，在9/17-9/23推出4款飲品優惠組合，其中包含「經典冰可可 3杯200元」、「優格好多青 6杯188元」、「皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵 任選4杯188元」、「中杯精品燕麥拿鐵/小農水果冰磚 任選3杯188元」，換算下來最高52折，咖啡控、飲料控用手機就能搶優惠。
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN 水果氣泡珍珠椰果

活動期間：9/20~10/3，期間限量30萬杯，售完為止。
規格：期間限定從特大杯（650ml）升級超大咖（900ml）。
售價：嚐鮮價75元（原價89元）。
 

7-ELEVEN 飲品優惠活動

活動期間：2023/9/20~10/3
活動內容：CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠指定品項「第二杯10元」優惠。
活動品項：冰珍珠椰果四季春（特大）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大）。

 

OPEN POINT 行動隨時取優惠

活動期間：2023/9/17-9/23
活動通路：OPEN POINT APP
活動內容：
經典冰可可 3杯200元
優格好多青 6杯188元
皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵 任選4杯188元
中杯精品燕麥拿鐵/小農水果冰磚 任選3杯188元

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

 

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