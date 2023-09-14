飲料控鮮奶茶新歡！CoCo新品「輕乳茶系列」鮮奶茶、鮮奶綠大升級，再加碼品茶神器「3孔吸管」奶茶控手刀朝聖。
飲料控又有「鮮奶茶」新歡！茶香、奶香平衡的「鮮奶茶」是許多飲料控天天都想喝、天天都要喝的經典飲品，這次手搖杯CoCo把鮮奶茶喝法再升級，推出全新「輕乳茶系列」奶茶、奶綠2款新品，還搭配特殊設計「3孔吸管」，就是讓手上這杯鮮奶茶喝起來更高級。
推薦閱讀：珍煮丹黑糖粉粿喝起來！珍煮丹新品「波波粿粿鮮奶茶」3款新品開賣，聯名hahababy「珍煮丹環保杯、晴雨傘」5款周邊搶先看。
CoCo本次以品茶角度出發，推出「茶色生香」系列新品，其中「沐春風」茉莉綠茶爲基底，另一款「日落錫蘭」則是帶有花香的玫瑰紅茶作為茶底，兩款都搭配絲滑鮮奶與進口奶油，用絲滑奶香更襯托出淡雅的茶香風味。
為了增添「品茶」的儀式感，只要買CoCo本次新品「茶色生香」系列飲品，都會使用專屬的花朵設計紙杯，同時附贈限量版「增香吸管」，是以3個小孔徑的細吸管連成一排，讓人品嚐時可以讓茶香在口腔停留更久，更能享受到茶香韻味，奶茶控一定要先挑戰。
CoCo 茶色生香新品系列
上市日期：即日起上市
品項及價格：
沐春風-茉莉清乳：60元/M杯
日落錫蘭-玫瑰輕乳：60元/M杯
注意事項：
1、造型杯身/增香吸管 門市數量有限，送完為止，使用完畢即更換為常態中杯及吸管。
2、部分門市不販售，詳細供應情形依各門市官方公告為準。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
延伸閱讀
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 德式料理吃到飽！柏克金啤酒餐廳「德國啤酒節」週末快閃開吃，2天限定「啤酒喝到飽、德國美食buffet」嗨翻。
- 365個米漢堡免費吃！摩斯漢堡「米漢堡達人」一年份漢堡免費吃，超夯回歸「抹茶紅豆米派、抹茶歐蕾」抹茶控吃爆。
- 迪士尼瓶中娃娃開賣！每年都搶爆「午後の紅茶」瓶中娃娃7-ELEVEN開賣，紫色限定版「米奇、唐老鴨」鐵粉喝午後紅茶搶周邊。
- 超夯鬆餅插旗新光鑽石塔！九州鬆餅瓦芙9/16插旗新光Diamond Towers，限定口味「鐵觀音黑糖珍珠鬆餅塔」IG一定要打卡。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw