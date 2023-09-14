飲料控鮮奶茶新歡！CoCo新品「輕乳茶系列」鮮奶茶、鮮奶綠大升級，再加碼品茶神器「3孔吸管」奶茶控手刀朝聖。

飲料控又有「鮮奶茶」新歡！茶香、奶香平衡的「鮮奶茶」是許多飲料控天天都想喝、天天都要喝的經典飲品，這次手搖杯CoCo把鮮奶茶喝法再升級，推出全新「輕乳茶系列」奶茶、奶綠2款新品，還搭配特殊設計「3孔吸管」，就是讓手上這杯鮮奶茶喝起來更高級。



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CoCo本次以品茶角度出發，推出「茶色生香」系列新品，其中「沐春風」茉莉綠茶爲基底，另一款「日落錫蘭」則是帶有花香的玫瑰紅茶作為茶底，兩款都搭配絲滑鮮奶與進口奶油，用絲滑奶香更襯托出淡雅的茶香風味。





為了增添「品茶」的儀式感，只要買CoCo本次新品「茶色生香」系列飲品，都會使用專屬的花朵設計紙杯，同時附贈限量版「增香吸管」，是以3個小孔徑的細吸管連成一排，讓人品嚐時可以讓茶香在口腔停留更久，更能享受到茶香韻味，奶茶控一定要先挑戰。









CoCo 茶色生香新品系列

上市日期：即日起上市

品項及價格：

沐春風-茉莉清乳：60元/M杯

日落錫蘭-玫瑰輕乳：60元/M杯



注意事項：

1、造型杯身/增香吸管 門市數量有限，送完為止，使用完畢即更換為常態中杯及吸管。

2、部分門市不販售，詳細供應情形依各門市官方公告為準。