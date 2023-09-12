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珍煮丹黑糖粉粿喝起來！珍煮丹新品「波波粿粿鮮奶茶」3款新品開賣，聯名hahababy「珍煮丹環保杯、晴雨傘」5款周邊搶先看。

2023-09-12 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：851
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編輯 張人尹

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珍煮丹新品喝起來！以超人氣「祖傳黑糖珍珠」作為招牌的「珍煮丹」，這次特別推出全新配料「黑糖粉粿」挑戰飲料控的新歡，同時攜手YouTuber 嘎嫂二伯自創品牌 「hahababy」，推出3款新飲料、5款新周邊，讓飲料控邊喝、邊買，通通要擁有。

推薦閱讀：可不可15款新飲料！可不可新紅茶「金檸熟成」領軍15款新飲料，再加碼「可不可隨行杯、可不可杯塞吸管套」飲料控一定要擁有。
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次珍煮丹特別與嘎嫂二伯的自創服飾品牌「hahababy」合作，在9/15起推出3款全新飲料，其中主推款「波波粿粿鮮奶茶」包含招牌黑糖珍珠、全新配料黑糖粉粿，搭配小農鮮奶茶基底。另一款清爽系「青檸桂花釀粿粿」則是黑糖粉粿搭配檸檬、桂花的淡雅香氣。此外，水果系飲品「愛蜜滿滿桃蘋茶」則在茉莉綠茶中，加入水蜜桃果粒，不同風格通通一次滿足。
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

在珍煮丹提供輕食的限定門市，也同步推出新品「金哈比蒜烤乳酪厚片」，劃開九宮格的吐司厚片抹上青綠的蒜香抹醬，烤得外酥內軟，讓人下午茶就想來一份。配合本次聯名活動，珍煮丹大杯、中杯飲品，以及厚片土司的紙盒包裝，都換上hahababy聯名的彩色印花圖樣，更增添可愛風格。
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



除了餐點新品之外，這次珍煮丹與hahababy聯名活動，同步推出5款限定周邊，第一波9/15起推出綠色系「超大容量環保杯」，以及質感滿分的「晴雨兩用雨傘」。第二波10/1起則推出「野餐墊、吸水杯墊、透明飲料袋」，期間只要買2杯大杯飲品，就能加購2款周邊，此外，9/27-12/31還有滿額贈「造型磁鐵」優惠，總共12款與2款隱藏版，讓飲料控邊喝邊收藏。
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

珍煮丹 Ｘ hahababy聯名餐點

上市日期：2023/09/15
品項及價格：
波波粿粿鮮奶茶：M:$65 元、L:$75 元
青檸桂花釀粿粿：M:$60 元、L:$70 元
愛蜜滿滿桃蘋茶：M:$65 元、L:$75 元
金哈比蒜烤乳酪厚片：$65 元
 

珍煮丹 Ｘ hahababy聯名周邊

加購資格：期間內凡現場單筆購買「波波粿粿鮮奶茶/愛蜜滿滿桃蘋茶/青檸桂花釀粿粿」 大杯任二杯，即可加購周邊商品2個。
上市日期：2023/09/15
加購品項：滿滿意杯、餵尼撐傘

上市日期：2023/10/01
加購品項：為接來墊、無渴tea袋、無限充墊

詳細活動規範及供應情形，依 珍煮丹 官方公告為準。

 

 

 

 

看更多珍煮丹 Ｘ hahababy聯名周邊：

珍煮丹 Ｘ hahababy / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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