可不可15款新飲料！可不可新紅茶「金檸熟成」領軍15款新飲料，再加碼「可不可隨行杯、可不可杯塞吸管套」飲料控一定要擁有。

可不可推出15款新飲料！超人氣手搖杯「可不可熟成紅茶」每次推出新飲料，都讓飲料控手刀朝聖、瘋狂打卡，這次可不可為了慶祝十五週年生日，在9/14起推出全新菜單，一次祭出15款新飲品，還有新周邊「隨行杯、杯塞、吸管套」，還有外送限定「可不可新品買一送一」，讓飲料控趁機朝聖。



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可不可為了針對15週年生日，一次祭出全新菜單、全新周邊、還有全新視覺設計，在飲品菜單中包含水茶茶系列「調果茶」、奶概系列「雲蓋」、蜂蜜系列「金蜜」總共三大主題。其中，可不可推薦全新紅茶「金檸熟成」，以經典的熟成紅茶為基底，搭配整顆鮮切檸檬與濃郁蜂蜜，夏天喝起來酸甜解膩。





可不可也推薦「柚果紅茶」清新文旦柚加莓果醬，中秋節喝更應景。奶蓋飲品「雲蓋胭脂」則以蜜桃果香的胭脂紅茶做基底，搭配奶蓋與玫瑰醬，下午茶開喝很可以。如果是奶茶控，則推薦本次歐蕾新品「黑蜜歐蕾」，在奶茶中加入餅香炒糖韻。配合新品上市，可不可攜手外送平台Uber Eats，在9/20-9/24推出5天買一送一，買「雲蓋胭脂、雲蓋黑蜜」可享買一送一優惠，單次最多買五送五，接著在9/25-9/30更有「滿150元折20元」優惠，飲料控趁機喝。





除了新飲料之外，可不可更以「Go Wild夠野」為主題，推出新周邊「品牌環保隨行杯」，總共有經典白杯身、藍色海棠花、奶茶色海棠花3種設計，還有同款「品牌週年保冷袋」，以及迷你版可不可杯子造型的「品牌杯塞吸管套組」，通通自9/14起在可不可線上商城、可不可門市同步開賣，飲料控一定要擁有。





可不可15週年限定新品

上市日期：2023/09/12

新品品項：

純茶：

金蜜紅茶

調茶：

金檸熟成、金檸春芽、柚果紅茶、桑檸熟成、橙果紅茶、金蜜檸果

雲蓋：

雲蓋熟成、雲蓋麗春、雲蓋胭脂、雲蓋春芽、雲蓋歐蕾、雲蓋黑蜜

歐蕾：

黑蜜歐蕾、金蜜歐蕾



可不可15週年限定新周邊

上市日期：2023/09/12起

販售通路：可不可線上商城、可不可門市

品項及價格：

Kebuke 品牌不銹鋼環保杯（經典白/海棠經典藍/海棠歐蕾米）：580／個

Kebuke 品牌保冷袋：380／個

Kebuke 品牌杯塞吸管套組：119／個



可不可 Ｘ Uber Eats優惠

新品買一送一

活動期間：2023年9月20日-2023年9月24日

活動內容：雲蓋胭脂(中) & 雲蓋黑蜜(中) 買一送一。每帳號每日每店限下單一次，單次最多買五送五。



折20元優惠

活動期間：2023年9月25 至 2023年9月30 日

活動內容：凡於Uber Eats可不可單筆消費滿額即折$20。滿額折扣限單筆消費折扣一次，折扣不累贈。





詳細活動規範及供應情形，依 可不可 官方公告為準。

