酪梨手搖杯買一送一！初韻「酪布是你」酪梨布丁連續7天買一送一，全新門市插旗「饒河夜市」飲料控逛夜市喝買一送一。
酪梨手搖杯，買一送一！酪梨不只是健身控配沙拉、配三明治吃，打成「酪梨牛奶、酪梨布丁牛奶」更受到超多飲料控喜愛，這次手搖杯「初韻」就特別針對超人氣酪梨飲品「酪布是你」推出連續7天「全台買一送一」超狂優惠，酪梨控手刀約喝。
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手搖杯「初韻」帶著超高人氣，9月在觀光客熱點「饒河夜市」打造全新旗艦店，讓許多飲料控逛夜市就要買兩杯、邊逛邊喝才對味。為了和粉絲們一起慶祝，初韻特別在9/12-9/18期間，每天中午12點至晚上8點，於全台門市同步推出「酪梨系列 酪布是你、酪梨優格」同品項買一送一優惠，全台飲料控一起連續喝7天。
本次優惠活動品項「酪布是你」由經典組合酪梨+布丁的純粹喝法，是酪梨飲料的入門款。另一杯「酪梨優格」則是初韻首次使用「酪梨+優酪乳」，打造冰沙口感、酸甜消暑的酪梨新飲料。酪梨控趁著本次「酪梨手搖杯買一送一」活動，兩杯都能嚐鮮。
初韻 酪梨飲品買一送一 活動資訊
活動期間：2023/9/12-9/18，中午12點至晚上8點。
活動門市：全台初韻門市
活動品項：
酪布是你：原價NT $80
酪梨優格：原價NT $85
詳細活動規範及供應情形，依 初韻 官方公告為準。
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