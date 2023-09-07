10元多多綠開喝！85℃「初露多多綠茶」第二杯10元優惠開喝，升級版「初露綠茶+多多」飲料控天天喝不膩。
85℃多多綠第二杯10元！85℃除了招牌咖啡、蛋糕之外，更可以說是被當成「高CP值飲料店」在喝，奶茶系列、茶飲系列是許多飲料控的口袋名單。這次85℃特別針對茶飲系列大升級，再加碼推出「初露多多綠茶」第二杯10元優惠，讓飲料控天天喝起來。
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為了讓飲料控喝得更有質感，85℃即日起針對菜單上茶飲基底大升級，分別換上「初露綠茶、淺焙青茶、厚焙烏龍、慢熟紅茶」4款茶品作為調飲基底，其中粉絲狂推的「多多綠」就升級成帶有茉莉花香氣的「初露多多綠茶」，讓粉絲們想再朝聖品嚐升級差異。
配合茶飲新升級開賣，85℃在9/9-9/12連續四天期間，推出第二杯10元優惠，在活動期間只要到85℃買大杯「初露多多綠茶」，就可享有同品項第二杯10元優惠，換算下來相當於打59折優惠，每人限購3組(6杯)，讓多多綠鐵粉有理由喝起來。
85℃ 初露多多綠茶優惠
活動期間：2023/09/09-09/12
活動內容：大杯「初露多多綠茶」第二杯10元優惠，每人限購3組(6杯)。
詳細活動規範及供應情形，依 85℃ 官方公告為準。
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