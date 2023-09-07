饗食天堂餐券299元！易遊網「99會員旅遊節」7大優惠攻略先收下，9元肯德基蛋撻、9元西堤牛排、機票買一送一要先搶。

饗食天堂下午茶，299元開吃！為了搶攻秋冬旅遊、吃喝玩樂話題，易遊網特別推出「99會員旅遊節」超狂優惠攻略，即日起至9/13在官網推出超過7大優惠，無論是機票買一送一、9元肯德基蛋撻、還是299元饗食天堂餐券，通通手刀搶起來。



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易遊網「99會員旅遊節」自即日起快閃一週，每天都有不同優惠、好康可以搶，在活動網頁分類祭出國內、國外的交通與行程，以及機加酒、住宿等優惠，最低包含香港機票限時買一送一、新加坡航空兩人8折、日本關西團第2人現減4,000元。國旅的部分同步推出新開幕飯店「福容徠旅高雄館」住宿54折優惠，以及「環島之星」迪士尼列車套票買一送一，搶先規劃年底玩一波。







除了住宿、交通、行程下殺優惠，易遊網再加碼推出3大類「會員優惠」，其中包含「買2000折400」折扣碼，下單抽「日本機加酒、F Hotel、7-11禮券」等優惠。新加入會員還可以抽「漢來海港自助餐券」、加入LINE好友抽「花蓮美侖大飯店住宿券」、完成社群任務抽「王品集團/乾杯集團/蝦皮商城/屈臣氏千元即享劵」，趁機加會員搶優惠。





更狂的是，易遊網在活動期間天天推出「限時搶好康」3大優惠，其中包含「APP簽到抽」天天登入天天抽LINE POINTS、饗食天堂餐券。另外在官網「特惠專區」推出9元快閃購，9/11－9/13 每天中午12:00推出6款商品下殺9元，包含「肯德基原味蛋撻9元、City cafe拿鐵9元、秀泰影城電影票9元、西堤牛排餐券9元」等優惠，超狂銅板價搶起來。



易遊網 99會員旅遊節 活動資訊

此外，本次一定要搶的優惠更包含「會員分級購」限量優惠，依照「綠卡會員、白金會員、鑽石會員」等級，推出不同優惠券，限量開搶。其中針對鑽石會員祭出「饗食天堂 平日下午茶299元」、以及「陶板屋249元」等限量餐券，一般綠卡會員也有「饗食天堂下午茶599元」等6款優惠券，收刀先去搶優惠。

活動期間：2023/9/7-9/13

活動網址：https://walkr.tw/7BYdkKvE



詳細活動規範及供應情形，依 易遊網 官方公告為準。