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麥當勞三件點心99元！速食控秒加「麥當勞官方LINE帳號」正式上線，限定優惠「買三送一、點心3件99元」手刀吃起來。

2023-09-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞 人氣：2,668
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編輯 張人尹

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速食控手刀加好友！台灣麥當勞即日起正式推出「麥當勞官方LINE帳號」服務，直接把速食控常用的點點卡、跨店買取、歡樂送等優惠，打開手機LINE就能使用。同時再加碼LINE帳號限定「咖啡買三送一、冰炫風77折、點心3件99元」等優惠，速食控秒加、秒開吃。

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麥當勞 官方LINE帳號 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
速食店省錢吃法 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

為了讓速食控吃得更方便、更優惠，這次麥當勞推就全新官方LINE帳號服務，在麥當勞官方LINE中，集結了常用功能，只要綁定麥當勞帳號，就可以使用「隨店買取」等同買咖啡寄杯、買漢堡寄堡的優惠，也能綁定「點點卡」使用點數優惠，更可以連結到「歡樂送」一秒就能宅在家訂餐。
麥當勞 官方LINE帳號 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 官方LINE帳號 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了回饋粉絲，麥當勞也在官方LINE帳號「隨買店取」推出限定優惠，9/6搶先祭出「秘魯單品咖啡」買3送1優惠，接著在9/11推出「冰炫風、美式咖啡、那堤」77折起優惠，而9/27還有超狂「六塊麥克鷄塊+小薯+中杯可樂」等三件餐組優惠99元，讓速食控準時搶優惠吃起來。
麥當勞 官方LINE帳號 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


此外本次官方LINE帳號功能之一，可以讓人用LINE購買商品券、同步用LINE轉贈給好友，讓人送禮更方便。除了隨買店取功能之外，在「點數商城」也堆出兌換優惠，原本75點可兌換的大麥克、勁辣鷄腿堡，在9/18-10/1期間只要50點就能兌換，打造速食控小確幸。
麥當勞 官方LINE帳號 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

麥當勞 官方LINE帳號

上線日期：2023/09/06起
麥當勞官方ID：@mcd.tw
 

麥當勞 官方LINE帳號優惠活動

1、「隨買店取」優惠
09/06：秘魯單品咖啡 買三送一
09/11：冰炫風/美式/那堤 最低77折起
09/20：美式/那堤 量購優惠
09/27：
$99 六塊麥克鷄塊+小薯+中可
$109 十塊麥克鷄塊+小薯+中可
$109 大麥克+小薯+中可
$109 勁辣鷄腿堡+小薯+中可


2、「點數商城」優惠
9/18-10/1，使用50點可兌換「大麥克、勁辣鷄腿堡」等。

 

 

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#麥當勞
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麥當勞 官方LINE 隨店買取 點點卡 more
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