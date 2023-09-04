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肯德基買一送一！肯德基「香雞總動員」平日限定149元開吃，加控狂敲碗「肯德基買一送一」延長14天吃到爆。

2023-09-04 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：3,634
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編輯 張人尹

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肯德基買一送一吃起來！速食控吃的月底小確幸「肯德基買一送一」在速食控敲碗之下，官方再延長活動時間到9/18，除此之外，肯德基也針對平日、假日推出專屬套餐，獨享版「香雞總動員」炸雞盒餐最低149元就能開吃，讓炸雞控上班中午也吃爆。

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肯德基 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

肯德基「香雞總動員」優惠活動，自9/4-9/14期間的每週一至週四，在APP線上開賣，每份「香雞總動員」套餐149元，包含「咔啦脆雞大腿排」以及「紐奧良無骨雞腿排」，兩種肉肉加上雞塊、薯條一次吃到。另一款「肯德基香雞狂饗桶」則是9/8-9/10、9/15-9/17週末限定開賣，炸雞桶包含7塊咔啦脆雞，299元在家開吃。
肯德基 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除此之外，讓速食控瘋狂敲碗的「肯德基買一送一」優惠，再加碼延長兩週至9/14，活動期間可享有超人氣點心「小薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯、雞汁風味飯、百事可樂、草莓起司冰淇淋大福、芒果百香果冰淇淋大福」在肯德基內用、外帶通通可享買一送一優惠，小確幸變成大確幸。
肯德基開學禮-「優惠錦囊包」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

肯德基 香雞總動員

販售時間：2023/9/4-2023/9/7; 2023/9/11-2023/9/14
販售通路：限肯德基預訂快取訂購
售價：149元
套餐內容：紐奧良無骨雞腿排x1+咔啦脆雞大腿排x1+上校雞塊x3+香酥脆薯(小)x1+ 手套x1。

 

肯德基 香雞狂饗桶

販售時間：2023/9/8-2023/9/10; 2023/9/15-2023/9/17
販售通路：限肯德基內用、外帶，不適用於外送
售價：299元
套餐內容：咔啦脆雞x7
 

肯德基 買一送一活動

販售時間：2023/9/4-2023/9/18
販售通路：限肯德基內用、外帶，不適用於外送
買一送一品項：香酥脆薯(小)、四塊上校雞塊、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、百事可樂(中)、草莓起司冰淇淋大福、芒果百香果冰淇淋大福。

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

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