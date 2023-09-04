肯德基買一送一吃起來！速食控吃的月底小確幸「肯德基買一送一」在速食控敲碗之下，官方再延長活動時間到9/18，除此之外，肯德基也針對平日、假日推出專屬套餐，獨享版「香雞總動員」炸雞盒餐最低149元就能開吃，讓炸雞控上班中午也吃爆。



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肯德基「香雞總動員」優惠活動，自9/4-9/14期間的每週一至週四，在APP線上開賣，每份「香雞總動員」套餐149元，包含「咔啦脆雞大腿排」以及「紐奧良無骨雞腿排」，兩種肉肉加上雞塊、薯條一次吃到。另一款「肯德基香雞狂饗桶」則是9/8-9/10、9/15-9/17週末限定開賣，炸雞桶包含7塊咔啦脆雞，299元在家開吃。





除此之外，讓速食控瘋狂敲碗的「肯德基買一送一」優惠，再加碼延長兩週至9/14，活動期間可享有超人氣點心「小薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯、雞汁風味飯、百事可樂、草莓起司冰淇淋大福、芒果百香果冰淇淋大福」在肯德基內用、外帶通通可享買一送一優惠，小確幸變成大確幸。









肯德基 香雞總動員

販售時間：2023/9/4-2023/9/7; 2023/9/11-2023/9/14

販售通路：限肯德基預訂快取訂購

售價：149元

套餐內容：紐奧良無骨雞腿排x1+咔啦脆雞大腿排x1+上校雞塊x3+香酥脆薯(小)x1+ 手套x1。





肯德基 香雞狂饗桶

販售時間：2023/9/8-2023/9/10; 2023/9/15-2023/9/17

販售通路：限肯德基內用、外帶，不適用於外送

售價：299元

套餐內容：咔啦脆雞x7



肯德基 買一送一活動

販售時間：2023/9/4-2023/9/18

販售通路：限肯德基內用、外帶，不適用於外送

買一送一品項：香酥脆薯(小)、四塊上校雞塊、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、百事可樂(中)、草莓起司冰淇淋大福、芒果百香果冰淇淋大福。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。