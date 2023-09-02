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小七霜淇淋買一送一！7-ELEVEN「芒果霜淇淋、泰奶霜淇淋」快閃買一送一，五六日週末限定買一支、送一支。

2023-09-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：5,567
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編輯 張人尹

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小七霜淇淋快閃買一送一！為了搶攻超商霜淇淋話題，7-ELEVEN自從把超人氣「霜淇淋」回歸開賣之後，再加碼推出限時優惠，讓人準時衝小七吃冰。這次9月7-ELEVEN特別推出週末五、六、日限定「買一送一」優惠，限定口味通通都可以買一支、送一支，冰品控吃起來。

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7-ELEVEN 寶可夢霜淇淋 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN為了回饋霜淇淋鐵粉，在9月份的連續三個週末9/1-9/3、9/8-9/10、9/15-9/17推出「霜淇淋買一送一優惠」，在活動當天只要使用指定支付icashPay，就可享有霜淇淋同品項「買一送一」。口味選擇包含經典的義美牛奶口味、頌丹樂泰式奶茶口味、還有夏日茫茫口味可以選擇。
7-ELEVEN 寶可夢霜淇淋 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN霜淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

同時，週末優惠也包含「御料小館」指定品項任選2入79元，口味包含「椒鹽鹽酥雞、艋舺雞排爆汁嫩雞、香辣炸雞球、韓風拌拌炸雞」，打造週末炸雞趴。除此之外，7-ELEVEN也因應颱風推出優惠，包含指定瓶裝水第2瓶5折，指定罐頭、袋裝米最低買1送1起等優惠，進口泡麵指定品項也有任選第2件6折優惠，趁機囤糧買起來。


 

7-ELEVEN 霜淇淋優惠

活動時間：9/1-9/3、9/8-9/10、9/15-9/17
活動方式：憑icashPay支付霜淇淋同品項買1送1。
口味選擇：夏日芒芒、泰濃郁！奶茶風味、義美牛奶。
販售門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

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