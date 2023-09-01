春上布丁蛋糕買一送一快跟上！超人氣、看到就買爆的「春上布丁蛋糕」，只要在各大百貨的快閃店都往往吸引朝聖人潮，而菜單上各種特殊、限定版口味，更是IG的卡一定要拍的。這次「春上布丁蛋糕」為了慶祝台南、高雄2間新開店，分別祭出「買一送一」超狂優惠，吸引粉絲買起來。



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春上布丁蛋糕以鬆軟、蓬鬆口感，搭配超多變化的限定口味，吸引許多粉絲一直回購，除了吃不膩的原味之外，還有每次回歸都秒殺的「肉鬆芋泥」口味，此外還有「巧克力、伯爵紅茶、靜岡抹茶、黑糖麻糬」等選擇，通通都能在門市買得到。







這次春上布丁蛋糕配合新門市開幕推出「買一送一」優惠，在「台南南紡店」9/1-9/3推出買一送一、「高雄夢時代店」9/2-9/4推出買一送一，期間只要買任一口味蛋糕，就送一顆「原味蛋糕」，讓粉絲趁開幕首三天就先朝聖。









春上布丁蛋糕 新開幕買一送一優惠

活動門市及時間：

9/1-9/3台南南紡店：台南市東區中華東路一段𝟯𝟱𝟴號(𝗕𝟭)

9/2-9/4高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華五路𝟳𝟴𝟵號(𝗕𝟭)

活動內容：買任一口味，即贈原味蛋糕一顆，每人至多贈送一顆，每日限量前30組，送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 春上布丁蛋糕 官方公告為準。