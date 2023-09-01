為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 春上布丁蛋糕買一送一！超人氣「春上布丁蛋糕」限店限時買一送一，經典吃爆…

春上布丁蛋糕買一送一！超人氣「春上布丁蛋糕」限店限時買一送一，經典吃爆「原味布丁蛋糕」買一顆、送一顆。

2023-09-01 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：春上布丁蛋糕 人氣：5,223
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

春上布丁蛋糕買一送一快跟上！超人氣、看到就買爆的「春上布丁蛋糕」，只要在各大百貨的快閃店都往往吸引朝聖人潮，而菜單上各種特殊、限定版口味，更是IG的卡一定要拍的。這次「春上布丁蛋糕」為了慶祝台南、高雄2間新開店，分別祭出「買一送一」超狂優惠，吸引粉絲買起來。

推薦閱讀：高雄奶茶連喝2天！2023高雄奶茶節「33間奶茶品牌、70攤市集」週末開逛，超人氣「樺達奶茶、神農本舖」奶茶控一次喝。
Global Mall板橋車站六月快閃美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Global Mall板橋車站六月快閃美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

春上布丁蛋糕以鬆軟、蓬鬆口感，搭配超多變化的限定口味，吸引許多粉絲一直回購，除了吃不膩的原味之外，還有每次回歸都秒殺的「肉鬆芋泥」口味，此外還有「巧克力、伯爵紅茶、靜岡抹茶、黑糖麻糬」等選擇，通通都能在門市買得到。
Global Mall板橋車站六月快閃美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
春上布丁蛋糕 肉鬆芋泥 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次春上布丁蛋糕配合新門市開幕推出「買一送一」優惠，在「台南南紡店」9/1-9/3推出買一送一、「高雄夢時代店」9/2-9/4推出買一送一，期間只要買任一口味蛋糕，就送一顆「原味蛋糕」，讓粉絲趁開幕首三天就先朝聖。
春上布丁蛋糕 肉鬆芋泥 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
春上布丁蛋糕 肉鬆芋泥 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

春上布丁蛋糕 新開幕買一送一優惠

活動門市及時間：
9/1-9/3台南南紡店：台南市東區中華東路一段𝟯𝟱𝟴號(𝗕𝟭)
9/2-9/4高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華五路𝟳𝟴𝟵號(𝗕𝟭)
活動內容：買任一口味，即贈原味蛋糕一顆，每人至多贈送一顆，每日限量前30組，送完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 春上布丁蛋糕 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#春上布丁蛋糕
morechevron_right
文章關鍵字
春上布丁蛋糕 買一送一 甜點 台南南紡 more
高雄夢時代
延伸閱讀

巨無霸栗子月餅！新光三越「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」領軍5款話題月餅，搶先預購「米奇100週年月餅、承繼柚子蛋糕新品」甜點控IG要拍。

 編輯 張人尹

公館人喝買一送一！發發新品「辻利抹茶好芒優格」聯名開賣，再加碼「公館店、淡水店」開幕推優格買一送一。

 編輯 張人尹

酪梨飲料買一送一！手搖杯初韻「酪梨優格、酪梨布丁」酪梨控開喝，連續三天「酪梨手搖杯」買一送一搶先喝。

 編輯 張人尹

【食記】時飴approprie聖多諾黑字母千層蛋糕，千層蛋糕的極致！台北宅配美食！

 萊特品客

廣島｜尾道美食推薦 多口味濃郁布丁！小野貓點心鋪

 janetfoodhunt
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up