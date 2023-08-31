2023高雄奶茶節喝起來！如果是專業懂喝的奶茶控，一定會知道高雄鹽埕的「奶茶一條街」，在550內集結超過10家奶茶店，讓人頓時選擇障礙。為了一次滿足奶茶控，高雄市政府特別舉辦「2023高雄奶茶節」，集結33間奶茶品牌，以及特色餐車市集，總共超過70個攤位讓人有吃、有喝、還要打卡發IG。



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2023高雄奶茶節預計在9/2、9/3下午3點至8點，於鹽埕區大勇路（五福四路至大仁路間）登場，本次活動以大型市集型態，集結了33家飲品品牌，以及35間特色餐車、熱舞表演、親子互動遊戲，更有2處奶茶網美打卡點，讓人有吃、有喝、也有玩。





本次參加「2023高雄奶茶節」的奶茶品牌受到許多鐵粉關注，其中包含超人氣連鎖品牌「一手私藏的世界紅茶、五桐號、鮮茶道、快樂檸檬」，以及高雄起家的「樺達奶茶」通通喝得到。此外更有多間在地知名奶茶「神農本舖-經典老店」菜單700種飲料讓人印象深刻，還有「藕家蓮藕粉珍珠奶茶」超在地奶茶店讓人連喝兩天。







此外，推薦奶茶控的必喝清單還有「大麻紅茶冰」推出的台式飲品「草龜珍奶茶」，包含三大配料草仔粿、紅龜粿、珍珠。如果是泰奶控，一定要喝「三興堂」的泰式奶茶、以及「泰度C」的泰式奶茶加奶蓋，通通要喝到。值得注意的是，因颱風蘇拉接近，最即時活動資訊、營業情形，依「高雄旅遊網」官網及Facebook粉絲團公告為準。





針對本次「2023高雄奶茶節」活動，特別推出「高雄美食卡」限定活動，即日起到10/31前，到指定150家飲料店消費滿300元，或是在9/2-9/3於「2023高雄奶茶節」活動現場消費滿3家奶茶店，即贈送限量版高雄美食卡，憑卡可以享特定奶茶店家優惠外，還可享超過1000家餐廳、小吃、冰品、餐車、知名連鎖速食店、火鍋店，還有KTV、電影票、以及保齡球館等眾多優惠折扣，讓奶茶控揪團約喝。





2023高雄奶茶節 活動資訊

活動期間：2023/09/02-09/30，下午3點到晚上8點。

活動地點：高雄市鹽埕區大勇路（五福四路至大仁路間，捷運鹽埕埔站二、三號出口）

注意事項：惟因蘇拉颱風接近中，觀光局將隨颱風動向於「高雄旅遊網」公告活動訊息。