刮迷客夏奶茶買一送一！迷客夏新品「香緹紅茶拿鐵」奶茶控先朝聖，刮刮樂抽「東京來回機票、奶茶買一送一」揪團開喝。
刮刮樂挑戰「迷客夏奶茶買一送一」！一直是奶茶控口袋名單的手搖杯「迷客夏」，近年只要推出奶茶新品，就掀起話題。除了經典的大正紅茶拿鐵、清爽系娜杯紅茶拿鐵之外，這次更全新推出「香緹紅茶拿鐵」新系列，再加碼推飲料刮刮樂，有機會刮中機票、奶茶買一送一等大獎，讓奶茶控先約喝。
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迷客夏經典奶茶系列，以特選茶底搭配自家的綠光鮮奶，鎖定奶茶控的口味，其中經典款「大正紅茶拿鐵」走古早味路線，超人氣「娜杯紅茶拿鐵」主打不甜膩的斯里蘭卡茶葉，而本次新品「香緹紅茶拿鐵」則選用錫蘭紅茶產區的「康緹、阿薩姆紅茶」作為搭配，打造滑順、喝起來有蜜果香氣的紅茶。
迷客夏本次新品「香緹紅茶拿鐵系列」自9/6起全台門市正式開賣，其中包含熟果糖蜜甜香氣的「香緹紅茶」，奶茶控也可以挑戰「香緹紅茶拿鐵」，在其中加入綠光鮮奶，讓紅茶本身的奶油風味結合鮮奶香氣，讓人喝到類似鮮奶油般的濃厚風味。
特別的是，迷客夏本次加碼推出「玩夏同樂」刮刮卡活動，在活動期間8/30-9/10只要到迷客夏門市，單筆買兩杯大杯飲料，就能獲得一張刮刮卡，其中有機會刮中「日本東京迪士尼雙人來回機票」、「飲品同品項買一送一」，還有集滿刮刮卡「迷、客、夏」字樣，享飲品單杯85折優惠，讓飲料控揪團喝起來、刮起來。
迷客夏 香緹紅茶拿鐵系列販售資訊
上市日期：2023/9/6
品項及價格：
香緹紅茶：40(L)
香緹紅茶拿鐵：$55(M)/$65(L)
迷客夏 玩夏同樂刮刮卡活動
活動期間：2023/8/30-9/10
活動方式：凡至迷客夏全台門市單筆消費任兩杯L杯活動飲品(包含迷點/外送平台)，即贈「玩夏同樂SUMMER FUN」刮刮卡乙張，購買四杯可獲得兩張抽獎券 (可累計)。
活動獎項：
1、實體獎項：日本東京迪士尼雙人來回機票、RIMOWA行李箱、dyson、ASUS華碩筆電等。
2、飲品優惠：同品項買一送一、第二杯半價、中杯單茶拿鐵免費升級大杯等。
3、集字優惠：只要刮刮卡集滿「迷」、「客」、「夏」三個單字，即享飲品單杯85折優惠。
詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。
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