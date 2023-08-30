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小七咖啡買2送2優惠！7-ELEVEN「咖啡9大優惠」最低下殺5折，再加碼故宮聯名「小七瓷杯」咖啡控一定要入手。

2023-08-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：56,486
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編輯 張人尹

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小七咖啡優惠攻略，最低5折喝起來！上班要喝、下班也要喝的小七咖啡，等到優惠就是要先搶起來，這次7-ELEVEN特別推出「中元順順保平安」咖啡優惠攻略，並且再結合中秋節話題，與故宮聯名推出限定「小七瓷杯、濾掛咖啡」專屬禮盒，咖啡控一定要先入手。

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7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN自8/27-9/1推出期間限定「中元順順保平安」咖啡優惠，在OPEN POINT APP行動隨時取推出多杯188元優惠組合，其中包含「特大杯美式5杯188元」、「特大杯拿鐵4杯188元」，以及「精品小農水果冰磚系列3杯188元」，換算下來最低優惠52折，咖啡控趁優惠先寄杯。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，搭上每月1號「一起精品吧」咖啡日優惠，9/1當天在OPEN POINT APP行動隨時取，加碼推出CITY PRIMA精品咖啡系列優惠，包含「大杯精品美式/拿鐵買7送4」，以及「精品小農水果冰磚系列買2送2」、「中杯精品燕麥拿鐵/生椰厚拿鐵2杯120元」等優惠組合，通通限量開搶。
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

特別的是，針對中秋節送禮話題，7-ELEVEN旗下精品咖啡品CITY PRIMA，這次首度攜手國立故宮博物院，推出小奢華「月圓花好中秋禮盒」，內容包含精選產地濾掛式精品咖啡共10包，還有聯名限定版「金漆仿古雙耳瓷杯」，讓人在家自己沖咖啡，也很有儀式感。
CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN 中元順順保平安 咖啡優惠

活動平台：OPEN POINT APP行動隨時取
活動時間：2023/8/27-9/1
優惠內容：
特大杯美式5杯188元
特大杯拿鐵4杯188元
皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪其朵 任選4杯188元
珍珠椰果四季春青茶5杯188元
精品小農水果冰磚系列3杯188元
 

7-ELEVEN 一起精品吧 咖啡優惠

活動平台：OPEN POINT APP行動隨時取
活動時間：2023/9/1一日限定
優惠內容：
大杯精品美式/拿鐵買7送4
精品小農水果冰磚系列買2送2
中杯精品燕麥拿鐵/生椰厚拿鐵2杯120元
 

CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒

活動日期：2023/8/23~10/3
售價：每盒原價880元，期間優惠價750元
販售方式：門市限量共6,000盒，售完為止；同步i划算上架，限量500盒、額外加贈OPEN POINT點數10點。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
CITY PRIMA x故宮月圓花好中秋禮盒 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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