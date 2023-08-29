可麗露新開店洗版IG！少女系「富富甜品公司」可麗露禮盒中秋開賣，3款獨家口味「卡士達雪糕可麗露」甜點控要朝聖。
可麗露新開店要朝聖！全新甜點品牌「富富甜品公司」，主打IG超夯甜點「可麗露」，並且搭配粉嫩少女風格，鎖定中秋節送禮新選擇。特別的是「富富甜品公司」首波更主推3款獨家口味「卡士達雪糕內餡可麗露」，讓人吃到最不一樣、最可愛好拍的甜點下午茶。
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全新可麗露品牌「富富甜品公司」自8月起正式開賣，店家推出獨家「卡士達雪糕可麗露」，以冷凍方式打造冰心雪糕內餡，搭配焦香酥脆外皮，打造多層次口感與風味。其中包含經典的「原味香草海」口味，小清新口味「哈瓦那青茶」吃得到台灣土鳳梨、南投埔里百香果與四季青基底，另一款「海風西西里」則以九如檸檬以及現磨咖啡香氣，並加入花蓮在地檸香馬告提味，適合下午茶開吃。
「富富甜品公司」可麗露系列，採線上開賣，官網提供各口味6入、9入組合，以及「雙口味、三口味組合」讓人不用選擇障礙發作，針對中秋節的送禮需求，即日起更推出「可麗露綜合口味組」早鳥優惠，可選擇6入或9入的綜合可麗露，早鳥優惠約9折就能入手，少女心甜點控這次要先搶。
富富甜品公司 可麗露中秋早鳥優惠
活動期間：2023/8/29-9/04
優惠內容：
六入組：415元（原價460元）
九入組：620元（原價690元）
官網連結：https://walkr.tw/pspKPkWx
詳細活動規範及供應情形，依 富富甜品公司 官方公告為準。
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