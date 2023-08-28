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饗饗蛋黃酥我要吃！饗賓集團「饗饗禮饌蛋黃酥」中秋禮盒開賣，超人氣buffet「饗饗、旭集」茶罐禮盒搶先入手。

2023-08-28 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：饗在家 人氣：9,309
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編輯 張人尹

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就算訂不到饗饗Buffet，也要吃「饗饗蛋黃酥」！饗賓集團旗下兩大品牌「饗在家、饗饗」這次針對中秋節送禮話題，獨家聯名研發限定禮盒「饗饗禮饌蛋黃酥」，同時還搭配集團超夯buffet「饗饗、旭集」的茶罐禮盒，讓吃到飽控送禮也超有面子。

推薦閱讀：不要再送月餅了！中秋7選特色禮盒大公開，有料蛋捲、鹹布蕾、愛心爆米花、低醣芋頭酥，這樣送有心意又有創意。
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

饗賓集團旗下生鮮品牌「饗在家」，本次中秋節特別攜手「饗饗」共同研發新品「饗饗禮饌蛋黃酥」，其中使用晶瑩剔透的鹹蛋黃、搭配厚實綿密的紅豆沙，外皮則使用無水奶油打造酥綿口感，最外層再刷上金黃蛋液烤製，一盒8入網路價880開賣，就算訂不到饗饗，也想在家吃饗饗蛋黃酥。
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

特別的是，本次在「饗在家」官網除了可以買單盒、買雙盒蛋黃酥之外，也提供「茶禮盒」讓人中秋送禮更澎湃，其中包含「饗饗茗茶獻禮」，一盒蛋黃酥搭配一盒3入的「饗饗茶禮盒」，另一款「旭集 小春日和」則是一盒一盒蛋黃酥搭配一盒3入的「旭集茶禮盒」，分別以歐系、日系茶品與蛋黃酥搭配，直接一整套下午茶套餐GET。
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗在家Ｘ饗饗 饗月禮饌蛋黃酥 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

饗在家 饗饗禮饌蛋黃酥

官網：https://bit.ly/47E4gfx
售價：
蛋黃酥(8入)：一盒880元、兩盒1580元。
饗饗茗茶獻禮 饗饗茶禮盒限定組：1580元。
旭集小春日和 饗饗茶禮盒限定組：1580元。

詳細活動規範及供應情形，依 饗在家 官方公告為準。

 

 

 

 

 

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