為了讓中秋送禮可以有更多心意、可以有更多不一樣的選擇，許多業者紛紛推出全新的「中秋禮盒」，不論是創意有料蛋捲、好吃的鹹布蕾、有愛心爆米花、長輩必吃低醣芋頭酥，窩客島整理出7選特色中秋禮盒，要讓2023中秋送禮有更多不一樣的選擇。





#健康滿滿 職人工藝「堅果禮盒」

每日優果「旗艦禮盒」特別於今年中秋重磅推出，來自職人由原果到烘烤的嚴謹堅持，保存最原始的堅果精粹。禮盒設計採用品牌經典的橘色與米色呼應，輔以燙金點綴，並搭配量身打造的細膩壓紋提袋，低調中帶有奢華，沉穩又內斂，絕對是2023年最有質感的中秋禮盒。果粹堅果禮盒共有7種組合搭配，讓心意獨一無二、與眾不同。



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#潮點滿滿 「烤布蕾x鹹蛋黃」最潮中秋禮盒

奕式布蕾首度推出中秋禮盒，以「銀海鏤月」為主題，內裝兩款精緻布蕾甜點，外盒設計由曾獲德國紅點大賞的新銳設計師以侘寂秋紅為主色調，點綴風格藝術設計，搭配霧銀色的海浪與雕鏤圓月設計，兼具優雅與時尚，顛覆傳統對中秋的想像。



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#在地滿滿 夾餡費南雪 南國味旅禮盒

本次「夾餡費南雪 南國味旅禮盒」使用柬埔寨棕櫚糖做為基礎，結合屏東在地小農食材，將傳統的費南雪內夾入了不同餡料，創造了多種令人垂涎的獨特「夾餡費南雪」，費南雪透過夾餡帶了更豐富的口感。從經典的鹽之花到屏東巧克力，以及創新的香料內餡，每一種口味都在精湛的糕點師傅用心下製作而成，可以品味出獨特的風味和口感。



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#愛心滿滿 攜手唐氏症基金會推出「星月派對中秋提盒」

Magi Planet星球工坊x唐氏症基金會x點點善Cooseii，首次攜手合作將愛傳遞至更遠的地方，推出公益聯名款「星月派對15入提盒」，本次提盒主視覺邀請唐寶寶一同參與，透過每個最純真的創作為基底，讓愛與平等化為力量，並藉由點點善設計師之手為提盒注入更多色彩，結合兩者創作賦予提盒新的靈魂，讓中秋送禮變的更有意義。



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#蛋香滿滿 限量「蛋入蛋捲」中秋限定禮盒

吃一口就會停不下！大武山牧場全新中秋蛋捲禮合大玩創意，利用科技未來感搭配愛麗絲夢遊仙境的夢幻意境作為禮盒視覺發想，推出全新「月見甜夢 中秋禮盒」、「莓夢成真 中秋禮盒」，兩款禮盒乘載宇宙級的祝福，期待每個收禮人如同愛麗絲一般，面對未知的夢境仍保有純粹的心去探險做夢，同時8/31前享有早鳥預購價77折起。



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#低醣滿滿 起士公爵獨家減法中秋禮盒

起士公爵 X 未來飲食研究所全新推出「低醣魔芋流心芋頭酥」，融合創新與經典，將芋頭酥提升到新境界，切開「低醣魔芋流心芋頭酥」，淡紫色的內餡流出滿滿黃金流沙。一樣保有「低醣魔芋」系列的紅石榴萃取物與日本魔芋，內裡則是低醣芋頭餡，更加入Q彈麻糬與黃金流沙餡，鹹甜交錯的滋味讓口感更為豐富。



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#可愛滿滿 BAC迪士尼限定禮盒

BAC鬆軟的雪芙蕾搭配上冰涼滑順內餡是每年中秋必搶的限定美味，無論是冷凍後的冰淇淋綿密風味，或是回溫後柔軟蓬鬆口感，都讓人吃一口就停不下來。BAC今年加碼推出全新「焦糖生乳雙餡」口味，內餡外圍結合濃郁生乳奶霜及酥脆巧克力脆片，中心再加入香滑焦糖，由內而外感受焦香與生乳交織的豐富口感，再以蓬鬆柔軟的雪芙蕾蛋糕包覆，讓美味層次變化升級。



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