費南雪控一定想說這一次不能再錯過了，好吃的費南雪總是限量又限期，南台灣人氣甜點舖「SUGARbISTRO 食糖製菓」推出中秋限定禮盒，以獨特的夾餡費南雪與屏東食材結合，要用台灣在地味道，打動費南雪控、甜點控的心，搶攻中秋送禮清單。



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本次「夾餡費南雪 南國味旅禮盒」使用柬埔寨棕櫚糖做為基礎，結合屏東在地小農食材，將傳統的費南雪內夾入了不同餡料，創造了多種令人垂涎的獨特「夾餡費南雪」，費南雪透過夾餡帶了更豐富的口感。從經典的鹽之花到屏東巧克力，以及創新的香料內餡，每一種口味都在精湛的糕點師傅用心下製作而成，可以品味出獨特的風味和口感。





首推「九如・大花農場｜玫瑰白巧覆盆莓」使用來自大花農場的玫瑰醬搭配奶油乳酪與法國奶油製作而成的奶霜餡，搭配慢火熬煮的覆盆莓果醬，入口能先品嚐的大花一號的撲鼻清香與天然荔枝果香，與緊接而來覆盆莓果醬的酸甜感完美融合，搭配表面瑞士蓮36%白巧克力的濃郁奶香與草莓碎粒，口感芬芳馥郁，如同置身於玫瑰花海之中。





還有「萬丹・南國紅逗｜紅豆金沙麻糬」萬丹的南國紅逗，這是一種結合了金沙麻糬與紅豆的美味創作，以大武山自然湧泉灌溉，堅持不拋光保留豆粉營養以及傳統的水洗日曬製程，是萬丹紅豆屹立不搖的美味秘密，本次更改用了低糖慢炒紅豆泥來搭配較甜蜜的費南雪，以及用屏東新園的流油鹹蛋黃製作而成的鹹口金沙流心餡，在傳統的風味上創新出不同的味覺體驗，喜愛傳統蛋黃酥的您絕對不容錯過。





最後，「九如・植物之家｜蝦夷蔥馬告起司」選用屏東九如栽種的蝦夷蔥，其蔥香氣較於柔和卻帶有微微辛辣，再搭配馬告山胡椒的特殊檸檬香氣與三種起司的多重風味，宛如古早傳統大餅的風味融合了法式糕點的精緻口感，鹹甜鹹甜的美妙交錯滋味，營造出一種濃厚的屏東風味，嚐過一口就讓您再三回味，適合喜愛衝突味覺的甜點控。







南國味旅A. 夾餡費南雪十入 $1280

內容物：費南雪五口味各2入 + 禮盒專屬提袋(玫瑰覆盆莓x2. 可可櫻桃x2. 紅豆麻糬x2. 蝦夷蔥起司x2. 鹽之花焦糖x2. )



南國味旅B. 夾餡費南雪五入+芙米花4入 $880

冷凍保存30天 內容物：費南雪五口味各1入 + 芙米花泡芙餅乾4包 + 禮盒專屬提袋(玫瑰覆盆莓x1. 可可櫻桃x1. 紅豆麻糬x1. 蝦夷蔥起司x1. 鹽之花焦糖x1. )



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