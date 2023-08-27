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愛心爆米花！Magi Planet星球工坊攜手唐氏症基金會推出「星月派對中秋提盒」聯名款，送禮也送愛讓心意更加乘。

2023-08-27 文字：編輯 李維唐 圖片：Magi Planet星球工坊 人氣：2,359
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編輯 李維唐

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送禮就是要送到心裡、更要讓收禮者留下好印象！Magi Planet星球工坊為了讓「送禮」與「愛心」做結合，首次攜手三方聯名唐氏症基金會x點點善Cooseii，推出「公益聯名款-星月派對提盒」，提倡做公益並非繁瑣複雜從生活日常便可傳遞心意，凡購買一盒公益款提盒，星球工坊即回饋捐贈唐氏症基金會10元。

推薦閱讀：一起烤肉才香！3間13款烤肉組合「王品、乾杯、台畜」各出優惠，大份量烤肉組、海陸下殺優惠，2023中秋烤肉自己烤。


Magi Planet星球工坊x唐氏症基金會x點點善Cooseii，首次攜手合作將愛傳遞至更遠的地方，推出公益聯名款「星月派對15入提盒」，本次提盒主視覺邀請唐寶寶一同參與，透過每個最純真的創作為基底，讓愛與平等化為力量，並藉由點點善設計師之手為提盒注入更多色彩，結合兩者創作賦予提盒新的靈魂，讓中秋送禮變的更有意義。


同時，「Magi Planet星球工坊」今年推出奢華高質感的「繁星金兔中秋禮盒」，主色調以深藍色呈現高貴內斂的質感，搭配閃耀燙金元素，展現送禮者的高級品味，共有六款組合，不同的組合價位及規格滿足各種送禮需求。

並且，禮盒以深藍主色調呈現高貴內斂的質感，搭配閃耀燙金元素，並融入中秋玉兔意象整體精緻典雅的設計風格。內裝經典百萬暢銷「玉米濃湯爆米花」以及熱門推薦口味，共六種組合規格可以自由搭配。就是希望可以讓企業贈禮、伴手禮，變化更多元、依需求而有更多調整。

 

 

 


Magi Planet-星球工坊-2023繁星金兔中秋禮盒

經典3入組建議售價 : 600元
商品內容 : 玉米濃湯爆米花、蔗香焦糖爆米花、雙色地瓜爆米花

熱銷3入組建議售價 : 600元
商品內容 : 玉米濃湯爆米花+焦糖咖滋爆米花+特濃起司爆米花

團聚3入組建議售價 : 600元
商品內容 : 玉米濃湯爆米花、青花椒米菓爆米花、玫瑰鹽焦糖爆米花

分享3入組建議售價 : 700元
商品內容 : 玉米濃湯爆米花+紅豆牛奶爆米花+焦糖鹹蛋黃爆米花


 

Magi Planet-星球工坊-2023公益聯名款-星月派對提盒(15入)

商品內容 : 玉米濃湯10gX5、焦糖咖滋10gX5、雙色地瓜10gX5
 

官方網站 : https://www.magiplanet.com/

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