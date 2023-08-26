又到一年一度要和朋友、家人，聚在一起吃烤肉的日子。這個時候不管是準備展現廚藝、又或者是驚人的購買力，反正中秋節就是要烤肉。窩客島知道接下來就是烤肉、吃肉的重要日子，特別整理出近期在站上詢問度最高3間品牌、13款烤肉組合，各有優惠、搶攻中秋烤肉商機。









王品四款超強海陸優惠再送豬五花

特別針對集團內燒肉品牌推出中秋烤肉四大組合套餐，要用最極鮮食材、最有份量肉品，搶攻中秋烤肉商機。其中「Oh my!原燒」主打海陸大滿足燒烤宴，嚴選9種海陸極鮮食材，還有「肉次方」則是推出限定激飽肉多多燒烤組，重達1.4公斤超有份量。當然不能錯過「王品嚴選-全牛老饕燒烤宴」，由金牌主廚嚴選饕客最愛的肋眼牛排、燒烤必點Q彈有勁的紐西蘭老饕牛舌及嫩肩骰子牛等， 6種牛肉一次滿足。



王品中秋烤肉 早鳥優惠

活動期間：即日起到9/15

活動內容：在王品瘋美食購物網選購任一款燒肉組合，送市價189元豬五花一份



活動期間：9/1-9/17

活動內容：到「肉次方」、「Ohmy!原燒」、「最肉」全台門店或inline訂購自取現折200元，再加贈王品集團千元好禮優惠券。



媒體報導 / 完整優惠：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368218







乾杯超市「中秋燒肉禮盒」肉肉箱47折

乾杯中秋燒肉禮盒推出「輕奢禮盒」、「中秋派對箱」和「中秋旗艦豪禮」3大系列，無論是小家庭、多人派對還是送禮等各種需求都能滿足。每一款禮盒除了有日本A5和牛、澳洲穀飼和牛等各部位的頂級肉品，其中最大亮點就是選用號稱「一輩子值得一吃的頂級牛肉」宮崎牛，豐富的油脂帶來的入口欲化的口感和甘甜的香氣，是最夢幻的肉肉饗宴。同時，也幫大家準備好乾杯經典醬料，讓人在家就能吃到乾杯的經典美味。



乾杯超市中秋燒肉禮盒早鳥優惠

活動時間：即日起至9月3日前

活動內容：

1、買即送：免費獲日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排與乾杯超市4,800元現金抵用券，價值5,847元。

2、消費滿4,888贈價值999元「日本A5和牛牛排」，滿8,888元再加贈價值1,399元「日本A5和牛特選牛排」，消費滿12,888元再加贈價值2,699元「日本A5和牛菲力牛排」，最高總價值贈送5,097元。

3、原價2,899元的「日本A5和牛肋眼牛排」下殺3折享999元加購價，每筆消費限加購一次。



媒體報導 / 完整優惠：https://www.walkerland.com.tw/subject/preview/368214







台畜推出「日、韓燒肉組合」一次滿足全部肉肉

一個組合就能享盡三種烤肉風味與十種完美肉品，從精緻部位肉到豪邁大塊肉通通全包，上桌擺開即感受視覺震撼力，所有豬肉製品由60年肉品專家台畜嚴格把關，肉質鮮美，無腥味、無藥殘，肉甜脂香的豐富滋味更不在話下，超充足份量滿足多人烤肉派對大口歡肉的慾望，徹底展現橫掃千軍等級的美味。



台畜2023中秋烤肉組

台畜經典 台畜無肉不歡私房烤肉組

適合3-4人／售價899元

韓式好味 Meat Love大發韓味烤肉組

適合5-7人／售價1,699元

日式好味 乾杯激旨饕客烤肉組

適合5-7人／售價1,699元



媒體報導 / 完整優惠：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368221





