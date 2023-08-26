中秋節就是想在家烤肉！台畜了解到很多人希望在中秋假期可以和家人好好團聚一起吃烤肉，所以特別聯手日、韓兩家烤肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，推出烤肉組最夯的明星陣容。嚴選台畜經典優質肉品，搭配乾杯燒肉居酒屋、Meat Love橡木炭火韓國烤肉的獨門醬料，人到齊就開烤。



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在這一次烤肉組合之中，最豪華的台日韓限定的肉料全席，一定就是「台畜x乾杯x Meat Love」三強聯名打造的「日韓大戰歡肉派對盛宴組」，集合足足六公斤的勁量級美味。由Meat Love特調正宗韓式醃醬，與台畜聯名推出「秘辣帶皮五花」與「蜜醬梅花肉片」，以及搭配乾杯萬用燒肉醬的「燒烤梅花肉片」與「燒烤五花肉片」。



更沒忘了滿足台胃烤肉必備的「鹽麴五花肉」、「迷迭香戰斧豬排」、「鐵板燒肉片」、「珍珠香腸」及「帶骨德式香腸」，一個組合就能享盡三種烤肉風味與十種完美肉品，從精緻部位肉到豪邁大塊肉通通全包，上桌擺開即感受視覺震撼力，所有豬肉製品由60年肉品專家台畜嚴格把關，肉質鮮美，無腥味、無藥殘，肉甜脂香的豐富滋味更不在話下，超充足份量滿足多人烤肉派對大口歡肉的慾望，徹底展現橫掃千軍等級的美味。





此外，針對韓食控則是有「台畜x Meat Love橡木炭火韓國烤肉」聯手專為韓式愛肉者設計的「Meat Love大發韓味烤肉組」，體現Meat Love「不用出國也能享受道地韓式料理」的精神，選用台畜帶皮豬五花與梅花肉片，以Meat Love料理長研發的獨門韓式醬料醃漬，原汁原味呈現韓國烤肉風味，每口滋味都喚起你在韓國的記憶。



同時，「Meat Love韓式秘辣帶皮五花」是韓式烤肉經典中的經典，台畜的帶皮豬五花，完美肥瘦比例，當烤至外焦裡嫩的恰好熟度時，甜辣風味鎖住肉汁，天然果香帶有淺辣的肉焦香更飄灑全場；「Meat Love蜜醬梅花肉片」精選台畜油脂均勻鮮嫩的梅花肉片，蜜醬的美味秘訣是水梨、蜂蜜的亮點加分，甜鹹清新的醬汁與梅花肉片完美融合，燒烤後肉質軟嫩並帶有十足醬氣，絕對勾起喜愛韓式燒肉的親辜們口腹之慾。





日式燒肉控一定不能錯過，「台畜x乾杯燒肉居酒屋」聯名推出的「乾杯激旨饕客烤肉組」，就是要讓喜愛日式燒肉的老饕們，在家打造最歡樂的烤肉時光。「乾杯萬用燒肉醬」將多種蔬果與甘草、枸杞、黃耆等中藥材入味，濃郁鮮醇，滋味豐富，甘醇醬料與台畜0.3公分完美燒烤厚度的肉片搭配，依照喜歡的調配節奏，在家輕鬆能烤出道地的日式烤肉美味。



「乾杯萬用燒肉醬燒烤梅花肉片」使用台畜嚴選的豬梅花肉片，油花與瘦肉分布均勻緊密有彈性，佐醃乾杯萬用燒肉醬，肉片口感更清粹溫順，突破傳統日式和風美味範疇，吃出滿口驚喜；「乾杯萬用燒肉醬燒烤五花肉片」每口都是銷魂之作，豬五花肉片油花飽滿、肥瘦相間，經過燒烤後，提出乾杯萬用燒肉醬的香氣，肉質增添滑嫩口感，別有一番風味，醬與肉極搭順口，來場幸福爆棚的烤肉饗宴。





最後，就是專為台灣胃設計的「台畜無肉不歡私房烤肉組」，精選烤肉必備的四款台畜私房肉品，份量精巧卻不失豪氣，不需再為取捨烤肉食材而糾結，適合小家庭及三五好友盡情享用。「鹽麴五花肉」選用整條帶皮豬五花，使用在地純天然發酵鹽麴醃漬，不僅能軟化肉質，鎖住肉汁，在燒烤過程中釋放出溫潤順口的鹹度，當把豬五花烤到恰到好處的時候，肉的表層飽滿有光澤，沾上鹽麴的部位則帶點酥脆金黃焦糖色，難以忘懷的獨特香氣。



「迷迭香戰斧豬排」厚達 2 公分，使用迷迭葉、小茴香等天然香草醃製，燒烤後燻出令人垂涎的草本香氣，吃完爽口不油膩！再加上「鐵板燒肉片」與「RÒU口口噴汁珍珠香腸」，焰火與肉的共奏，滋滋作響的燒烤聲與油脂噴發的肉香，是組讓人口水直流的極致經典。









台畜2023中秋烤肉組

台畜經典 台畜無肉不歡私房烤肉組

適合3-4人／售價899元



韓式好味 Meat Love大發韓味烤肉組

適合5-7人／售價1,699元



日式好味 乾杯激旨饕客烤肉組

適合5-7人／售價1,699元



日韓大戰 日韓大戰歡肉派對盛宴組

適合8-12人／售價2,799元



限量嚐鮮 日韓烤肉名店三強聯名組 (MOMO獨賣)

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