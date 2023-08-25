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必吃蛋捲再加1！大武山牧場推出限量「蛋入蛋捲」中秋限定禮盒，要用宇宙級的祝福慶祝中秋節、早鳥優惠再享最低77折。

2023-08-25 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：2,859
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編輯 李維唐

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吃一口就會停不下！大武山牧場全新中秋蛋捲禮合大玩創意，利用科技未來感搭配愛麗絲夢遊仙境的夢幻意境作為禮盒視覺發想，推出全新「月見甜夢 中秋禮盒」、「莓夢成真 中秋禮盒」，兩款禮盒乘載宇宙級的祝福，期待每個收禮人如同愛麗絲一般，面對未知的夢境仍保有純粹的心去探險做夢，同時8/31前享有早鳥預購價77折起。

推薦閱讀：長輩也會喜歡！起士公爵獨家減法「低醣魔芋流心芋頭酥、低醣魔芋經典綠豆椪」中秋禮盒，讓長輩中秋節開心解解饞。



兩款禮盒之中，首推澎湃系大禮盒「月見甜夢 中秋禮盒」，以四種口味蛋捲搭配兩款中秋限定雪花餅。除了原本一口蛋捲系列中的經典原味、紅玉紅茶、法式可可外，更加碼推出全新口味「靜岡抹茶」，選用日本靜岡縣的抹茶粉製作，口感清香溫潤、茶韻濃厚，將蛋香揉進茶香裡，帶出濃郁苦甜的抹茶香氣，茶韻蔓延停留在口中還會回甘，品味出濃郁抹茶與雞蛋香氣細膩口感的絕妙結合。

此外還搭配禮盒限定小點「鳳梨雪花餅」和「柚香雪花餅」畫龍點睛，兩款中秋應景口味的一口雪花餅，以棉花糖取代傳統牛軋糖製作，降低甜度也讓整體口感更加層次分明，Ｑ彈有嚼勁卻不會黏牙。



而另一款「莓夢成真 中秋禮盒」貼心組合兩款酸甜清爽的蛋捲，除了結合「日青優格」一次搜集 7 種莓果營養製成的「綜合莓果 蛋入蛋捲」外，更全新推出「清香檸檬 蛋入蛋捲」，使用來自「檸檬之鄉」屏東的綠檸檬，淡淡的檸檬清香與蛋香交織出絕妙滋味，將檸檬的酸爽和蛋捲的微甜達到完美平衡，帶來迷人的清新風味，非常適合夏秋之際的清爽口。


 

 

大武山牧場 中秋限定優惠

早鳥優惠：即日起至8月31日
優惠內容：
禮盒多入任選：一入 9 折／三入 85 折／五入 82 折／十入 77 折
單盒多入任選：一入 9 折／三入 86 折 / 五入 82 折／十入 75 折

大武山牧場官網：https://dan-loo.tw/qBdwt

 

 

 

 

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