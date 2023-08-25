長輩也會喜歡！起士公爵獨家減法「低醣魔芋流心芋頭酥、低醣魔芋經典綠豆椪」中秋禮盒，讓長輩中秋節開心解解饞。
每每到了中秋，很多長輩都會有一樣的話題，今年我到底可不可以吃一口月餅，有時候看著長輩的擔心，做子女的也是會想說，就偷偷給他吃一口。為了讓中秋節可以多一個「低醣」的選擇，起士公爵「低醣魔芋」系列甜點，獨家研發出史上第一顆「油釀雙切」的中秋月餅，家人團圓時也能一起安心享用、少負擔。
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其中，起士公爵 X 未來飲食研究所全新推出「低醣魔芋流心芋頭酥」，融合創新與經典，將芋頭酥提升到新境界，切開「低醣魔芋流心芋頭酥」，淡紫色的內餡流出滿滿黃金流沙。一樣保有「低醣魔芋」系列的紅石榴萃取物與日本魔芋，內裡則是低醣芋頭餡，更加入Q彈麻糬與黃金流沙餡，鹹甜交錯的滋味讓口感更為豐富。
此外，史上第一顆油醣雙切的「低醣魔芋經典綠豆椪」飽含滿滿香氣的減醣綠豆餡，還獨家添加有水果界「紅寶石美容聖品」之稱、原產於西班牙的紅石榴萃取物，當中成分可以解除油膩感，吃進清新爽口，一口咬下「低醣魔芋經典綠豆椪」，嘴裡迸發出驚喜的沙沙顆粒口感。
同時，在綠豆椪中加入日本魔芋，不僅是低碳水化合物，當中更富含膳食纖維，不會對身體造成多餘負擔。千層酥般的蓬鬆外皮，內含飽滿的清爽豆沙內餡，撇開傳統糕餅的甜膩負擔，入口即化、口感清甜綿密，爽脆的彈牙感也讓人忍不住一口接一口。
起士公爵 X 未來飲食研究所 中秋獻禮
中秋活動詳情請見：https://bit.ly/3EaHWwG
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