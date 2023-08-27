甜點控會尖叫！奕式布蕾推出「烤布蕾x鹹蛋黃」最潮中秋禮盒，堪稱吃過一次就回不去的鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼。
這個組合真的很強大！奕式布蕾首度推出中秋禮盒，以「銀海鏤月」為主題，內裝兩款精緻布蕾甜點，外盒設計由曾獲德國紅點大賞的新銳設計師以侘寂秋紅為主色調，點綴風格藝術設計，搭配霧銀色的海浪與雕鏤圓月設計，兼具優雅與時尚，顛覆傳統對中秋的想像。
推薦閱讀：有夾心的費南雪！SUGARbISTRO 食糖製菓推出「夾餡費南雪 南國味旅禮盒」，結合屏東在地小農食材、讓費南雪更好吃了。
銀海鏤月中秋禮盒共分為兩種款式，其中人氣款「銀海鏤月・金磚版」，內含兩款手做點心，精選新鮮紅潤鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼，油潤酥綿、鹹香可口；還有經典焦糖布蕾塔，豐盈的奶蛋甜香觸發味蕾，令人欲罷不能。
另一款「銀海鏤月・濃心版」則是喜歡「甜甜巧克力」的粉絲不能錯過，以燕麥可可布列塔尼與焦糖布蕾塔為組成，以巧克力與天然燕麥製成的布列塔尼酥鬆可口，甜度輕盈，讓人忍不住一口接一口，搭配醇厚香甜的焦糖布蕾塔，瞬間擄獲甜點控的味蕾。
奕式布蕾中秋禮盒
銀海鏤月・金磚版 定價650元
銀海鏤月・濃心版 定價600元
奕式布蕾官網： https://yitscremebrulee.com/
地址：高雄市左營區至聖路157-1號
電話：(07)552-9702
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題
中秋月圓
延伸閱讀
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 美式蔬食新選擇！Mixigan美墨風格蔬食「全植物」美墨風格餐廳，人氣牛肉塔可、辣肉醬牛肉植物堡，真的吃不出來沒有肉。
- 王朝2023新菜單！台北凱撒王朝餐廳「台灣食誌」寶島美食巡禮新菜單搶先看，期間限定台灣在地美饌套餐、限時開吃。
- 吹陶笛龍貓進駐台中！橡子共和國台中LaLaport店推出「吹陶笛龍貓」全新打卡點，亞洲限定系列新品同步上市。
- 一幻進軍高雄買一送一！高雄承億酒店攜手北海道一幻拉麵推出「札榥產地直送」限時快閃拉麵店，開幕首三天拉麵買一送一。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw