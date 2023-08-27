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甜點控會尖叫！奕式布蕾推出「烤布蕾x鹹蛋黃」最潮中秋禮盒，堪稱吃過一次就回不去的鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼。

2023-08-27 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：奕式布蕾 人氣：4,108
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編輯 李維唐

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這個組合真的很強大！奕式布蕾首度推出中秋禮盒，以「銀海鏤月」為主題，內裝兩款精緻布蕾甜點，外盒設計由曾獲德國紅點大賞的新銳設計師以侘寂秋紅為主色調，點綴風格藝術設計，搭配霧銀色的海浪與雕鏤圓月設計，兼具優雅與時尚，顛覆傳統對中秋的想像。

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銀海鏤月中秋禮盒共分為兩種款式，其中人氣款「銀海鏤月・金磚版」，內含兩款手做點心，精選新鮮紅潤鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼，油潤酥綿、鹹香可口；還有經典焦糖布蕾塔，豐盈的奶蛋甜香觸發味蕾，令人欲罷不能。


另一款「銀海鏤月・濃心版」則是喜歡「甜甜巧克力」的粉絲不能錯過，以燕麥可可布列塔尼與焦糖布蕾塔為組成，以巧克力與天然燕麥製成的布列塔尼酥鬆可口，甜度輕盈，讓人忍不住一口接一口，搭配醇厚香甜的焦糖布蕾塔，瞬間擄獲甜點控的味蕾。

 

 

奕式布蕾中秋禮盒

銀海鏤月・金磚版 定價650元
銀海鏤月・濃心版 定價600元

奕式布蕾官網： https://yitscremebrulee.com/
地址：高雄市左營區至聖路157-1號
電話：(07)552-9702

 

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