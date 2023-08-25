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捨不得送人！BAC迪士尼「雪芙蕾禮盒」、「手工曲奇禮盒」可愛到捨不得送人，系列保冰袋更是可愛到讓粉絲想收藏。

2023-08-25 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：BAC 人氣：4,019
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編輯 李維唐

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主打就是一個送人禮物、自己一定也要很喜歡，BAC針對中秋送禮，特別與迪士尼一哥米奇聯手打造可愛到捨不得送人的「飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒」及「米奇月空旅行團 手工曲奇餅乾」，米奇化身超萌太空人躍上禮盒，還有同系列保冰袋、裡裡外外都要讓粉絲考慮是不是多買一盒送自己。

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BAC鬆軟的雪芙蕾搭配上冰涼滑順內餡是每年中秋必搶的限定美味，無論是冷凍後的冰淇淋綿密風味，或是回溫後柔軟蓬鬆口感，都讓人吃一口就停不下來。BAC今年加碼推出全新「焦糖生乳雙餡」口味，內餡外圍結合濃郁生乳奶霜及酥脆巧克力脆片，中心再加入香滑焦糖，由內而外感受焦香與生乳交織的豐富口感，再以蓬鬆柔軟的雪芙蕾蛋糕包覆，讓美味層次變化升級。


除了超級好吃的雪芙蕾，BAC再推出隱藏版人氣商品「起士奶香曲奇餅乾」。曲奇餅乾選用頂級奶油及起司手工製作，以起士鹹香與細緻奶香交織出微甜微鹹的細膩風味，可以說是餅乾一定不能錯過的必吃甜點，要讓中秋送禮有更多選擇。


 

 


BAC中秋限定禮盒

飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒 / 8入售價 580元、搭配同系列保冰袋每組899元。
米奇月空旅行團 手工曲奇餅乾 / 18入售價480元。

BAC官方網站：https://www.baccake.com/     
BAC Facebook粉絲團： https://www.facebook.com/BACcakesweets/     

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