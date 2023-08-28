質感系堅果禮盒！每日優果推出職人工藝「堅果禮盒」，用職人精神打造低負擔送禮新選擇、健康吃無負擔。
誰說中秋送禮只能一直送月餅、甜點、蛋黃酥，為了讓國人在中秋送禮這一道難題上，有更多的選擇，每日優果推出全新2023「質感系」果粹禮盒，不只有7種兼具養生又豐富營養的堅果，並用職人精神打造低負擔送禮新選擇、收禮者健康吃無負擔。
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每日優果「旗艦禮盒」特別於今年中秋重磅推出，來自職人由原果到烘烤的嚴謹堅持，保存最原始的堅果精粹。禮盒設計採用品牌經典的橘色與米色呼應，輔以燙金點綴，並搭配量身打造的細膩壓紋提袋，低調中帶有奢華，沉穩又內斂，絕對是2023年最有質感的中秋禮盒。果粹堅果禮盒共有7種組合搭配，讓心意獨一無二、與眾不同。
此外，還有活力分享包「綜合堅果」，嚴選五種招牌綜合堅果，堅持每日低溫烘焙，封存堅果的原始美味，新鮮再加倍。童趣的米黃色包裝設計，展現充沛活力。特別的是，營養師精心搭配的25G輕巧隨手包，每天定量，讓營養補給更簡單、隨時袋著走。
還有熱銷款「果甄堅果禮盒」，內含兩罐熱銷的巨無霸堅果，富含酸甜的莓果。每日以低溫輕烘焙，封存堅果營養，新鮮清脆，吃多也不會口乾舌燥。禮盒以抽屜式盒型設計，與提把一體成型，交疊的堅果罐簍空窗花，則和滿月相呼應，象徵中秋團聚的美好時刻。此外，禮盒還特別設計與中秋相呼應的細膩手繪圖卡，童趣溫馨的繪畫讓收禮人也能感受到滿滿的團聚氛圍。
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