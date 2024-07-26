看奧運就是要吃速食才嗨啊！讓人熱血沸騰的運動賽事，就要搭配漢堡、炸雞、披薩，再配快樂肥宅水、或來杯啤酒乾杯，這樣吃才最對味。在2024巴黎奧運開幕之際，窩客島幫你整理全台7大速食優惠，拿坡里買一送一、必勝客五環比薩、還有超嗨應援套餐，看奧運轉播邊吃剛剛好。







拿坡里 炸雞買一送一

炸雞控的聚餐首選拿坡里炸雞專賣店，首次推出雙炸雞混搭組合「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，一桶2支脆皮戰斧雞腿、3塊義式炸雞，適合速食控聚餐開吃。即日起到2024/8/14期間，新品「脆皮戰斧綜合炸雞桶」以及獨享版「唰嘴無骨雞塊」都可享有同品項買一送一優惠，不管自己吃、揪團吃也超爽。



活動期間：即日起到2024/8/14

活動內容：至拿坡里炸雞專賣店買「脆皮戰斧綜合炸雞桶」、「唰嘴無骨雞塊」享同品項買一送一。







必勝客 五環芝心圈

必勝客「五環芝心圈」特別設計成5種口味的5個「芝心圈圈」為一組。其中分別有「紅不讓臘腸、好輝黃薯金幣」以及超狂新口味「勝綠高香菜、藍波萬馬卡龍、黑皮芝麻奶蓋」，直接把甜點、奶蓋放在比薩上，有鹹有甜的組合，比薩控真的要手刀挑戰。



優惠期間：即日起至售完為止

販售地點：7/23-7/29限PK APP會員購買，7/30起開放官網與全台必勝客門市購買

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393947





肯德基 7塊炸雞299元

肯德基為了響應國內外運動賽事、進一步提升球迷的應援體驗，特別推出了全新「雞情派對應援盒」和「金牌蛋撻驚喜盒」。於7/26在PK APP獨家預購，7/30起全台限量發售。要讓球迷有體力為自己的球隊「雞」情應援。除此之外，在7/26-7/28更快閃推出「7塊咔啦脆雞桶餐」299元優惠、以及「原味蛋撻禮盒」199元，最高下殺62折，速食控手刀吃起來。



販售資訊：

雞情派對應援盒、金牌蛋撻驚喜盒：7/26在PK APP獨家預購，7/30起全台限量發售。

7塊咔啦脆雞桶餐299元優惠：7/26-7/28限定，優惠代碼「40337」。

原味蛋撻禮盒199元：7/26-7/28限定，不需優惠代碼。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393941







摩斯 MOS運動會加價購

搭上2024巴黎奧運的運動話題，摩斯漢堡這次特別推出「MOS運動會」系列三大優惠活動。包含運動周邊小物加價購，實用系周邊「MOS運動會小方巾、MOS運動會涼感巾、MOS運動會透明冷水杯」最低99元起加購。此外還有滿額贈「MOS夏日應援扇」，以及「打卡抽全套限量週邊」等期間限定活動，讓人不只看奧運、吃速食，還能跟著一起動起來。



活動期間：即日起至8/31

活動內容：

1、凡來店購買2杯指定飲品，即贈限量MOS運動會收納袋。

2、凡來店購買指定飲品，即可享99元優惠價加購「MOS運動會小方巾」、119元優惠價加購「MOS運動會涼感巾」、269元優惠價加購「MOS運動會透明冷水杯」任一款。







麥當勞 小戴球后餐

近期麥當勞不只超夯「珍珠奶茶冰炫風」，更為了在巴黎奧運為羽球球后戴資穎的最後一戰加油，特別推出「小戴球后餐」，一次就能吃到小戴最愛的「包含大麥克、麥脆鷄腿、中薯與冰蜂蜜紅茶」。此外同步在台灣麥當勞IG推出「挺小戴I'm in」活動，上傳指定照片就有機會抽小戴獨家簽名球衣。



活動期間：即日起

活動內容：

1、麥當勞歡樂送自7月10日起至8月20日特別推出「球后餐」，包含大麥克、麥脆鷄腿、中薯與冰蜂蜜紅茶。

2、即日起至8月5日止，只要線上參與台灣麥當勞IG「挺小戴I'm in」，比出In援手勢並拍照，即有機會抽小戴獨家簽名球衣。







漢堡王 優惠券買一送一、抽金牌

不需要理由、不需要特別節日，漢堡王7月優惠券還是有大量「買一送一」優惠，包含西部小華堡、經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡，以及4塊雞塊、辣薯球等品項通通買一送一。搭上奧運「金牌」話題，漢堡王也推出抽獎活動，在7/31前只要消費指定品項、搜集印章券，就有機會抽中999純金牌、Swtich與漢堡王禮券等好禮。



活動期間：即日起至7/31

活動內容：加入並登入漢堡王會員，且綁定LINE官方帳號之對象，完成指定任務，即可獲得對應張數印章券，累積每兩張可獲得一次抽獎機會。有機會抽中999純金牌、Swtich與漢堡王禮券等好禮。







繼光香香雞 金牌組合餐

迎戰巴黎奧運，少不了炸雞和啤酒！隨著今年夏季全球關注的巴黎奧運即將開幕，繼光香香雞以及Tplus為了提供民眾更佳的觀賽體驗，特別與台灣最知名的啤酒品牌─台灣啤酒合作，推出了「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」。從7/25~8/31巴黎奧運期間，在家中有炸雞、啤酒相伴，輕鬆享受精彩的比賽時光。



活動期間：7/25~8/31

活動內容：於繼光香香雞及Tplus門市，單筆消費實質支付滿200元，即可以25元加購台啤金牌ONE啤酒 一罐(原價35元)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393929



