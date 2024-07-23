肯德基爺爺「雞情應援團」！肯德基為了響應國內外運動賽事、進一步提升球迷的應援體驗，特別推出了全新「雞情派對應援盒」和「金牌蛋撻驚喜盒」。於7/26在PK APP獨家預購，7/30起全台限量發售。要讓球迷有體力為自己的球隊「雞」情應援。
肯德基2024全新「雞情派對應援盒」內含多款美味餐點，包括全新推出的熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、肯德基經典上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球，搭配6種獨特風味的沾醬，讓球迷在應援時刻也能享受到多樣美食。這款應援盒外觀神似加油棒，讓人拿在手中既能為賽事加油，又能大快朵頤。
此外，「金牌蛋撻驚喜盒」更是聚會必備美食，每盒內含多顆香甜的原味蛋撻，其中隱藏著一顆獨特的滷製風味鐵蛋，象徵著一口咬下破蛋得金。這款驚喜盒不僅美味，更增添了聚會中的趣味性，讓朋友們在品嚐美食的同時，也能感受到驚喜連連。許多搶先知道的蛋撻迷、紛紛敲碗想要多買幾顆。
肯德基表示，希望透過這次創新的應援活動和美食產品，為球迷們帶來更多的樂趣和驚喜。無論是在賽事現場還是聚會中，肯德基都將陪伴大家一起應援，一起挺你到炸，2024的夏天，肯德基與全民一起為台灣選手們加油，用肯德基美食和熱情一起度過這個充滿雞情的運動2024。
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肯德基 雞情派對應援盒(一組兩盒) 999元
第一盒：咔拉脆雞*4塊、鱈魚圈圈*15個 、6款醬汁 (薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬、番茄咖哩醬、糖醋醬)、特製加油棒*4支(包)
第二盒：雞情熱辣煙燻脆雞*4塊、香酥脆薯(中) *2份、雙色旋轉QQ球*1份、上校雞塊 *8塊
肯德基 金牌蛋撻驚喜盒
原味蛋撻*5個、金牌蛋撻*1個 / 單點$240、套桶餐加點$220