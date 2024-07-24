必勝客獵奇比薩，一次6顆你能招架嗎！巴黎奧運即將在7/26起正式登場，全球都掀起一股奧運熱潮，一邊吃美食、一邊欣賞運動賽事、為國手加油，是最熱血的應援方式。這次必勝客特別推出全新「五環芝心圈、必勝五環奪金饗宴」限定套餐，用5種顏色、5種獵奇口味的比薩，加上一顆可以吃的「金牌」，讓速食控一邊吃、一邊為運動員們集氣拿金牌。



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必勝客「五環芝心圈」特別設計成5種口味的5個「芝心圈圈」為一組。其中分別有「紅不讓臘腸、好輝黃薯金幣」以及超狂新口味「勝綠高香菜、藍波萬馬卡龍、黑皮芝麻奶蓋」，直接把甜點、奶蓋放在比薩上，有鹹有甜的組合，比薩控真的要手刀挑戰。





除此之外，必勝客同步推出升級版「必勝五環奪金饗宴」套餐中，其中除了「五環芝心圈」之外，再加上一個「超桔金牌比薩」，以桔瓣、金黃色的香濃起司組合而成，打造真的可以「咬」的金牌。本次限定套餐「必勝五環奪金饗宴」即日起限量開賣。此外還有多種比薩套餐組合，就是讓所有運動迷們，一起吃比薩、一起關注運動盛事。







必勝客 必勝五環奪金饗宴 新品販售資訊

販售地點：7/23-7/29限PK APP會員購買，7/30起開放官網與全台必勝客門市購買

優惠內容：套餐價555元，內含一組「五環芝心圈」(道地美式臘腸芝心比薩、法式馬卡龍芝心比薩、香菜燻雞絲芝心比薩、香濃芝麻奶蓋芝心比薩、香酥黃薯金幣芝心比薩)+一份「超桔金牌比薩」，共六款



必勝客 五環芝心圈 新品販售資訊

優惠期間：即日起至售完為止

販售地點：7/23-7/29限PK APP會員購買，7/30起開放官網與全台必勝客門市購買

優惠內容：內含一組「五環芝心圈」(道地美式臘腸芝心比薩、法式馬卡龍芝心比薩、香菜燻雞絲芝心比薩、香濃芝麻奶蓋芝心比薩、香酥黃薯金幣芝心比薩)，共五款



必勝客 超桔金牌比薩 新品販售資訊

優惠期間：即日起至售完為止

販售地點：7/23起開放官網與全台必勝客門市購買

優惠內容：「超桔金牌比薩」單點99元、Foodpanda單點129元



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。