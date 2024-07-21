剛好在附近的AMBA中山享受外宿台北的假度假

順便來附近的1+1 Together Republic看看

隱藏在中山商圈的巷弄公寓間窄縫樓梯通往的2樓

跑馬燈招牌很有一種倫敦或香港夜生活的感覺

來之前已經先認真閱讀這是間非常有個性跟原則的咖啡廳

自由不受拘束的藝術家個性體現在裝潢風格

保留原本老屋的斑駁甚至有點脫落的紅磚牆感覺很像秘境探險

吧檯區與燈光照映下比起咖啡館更像是酒吧

各種裝飾品中西日風混搭乍看很衝突不和諧卻又神祕組成一種不羈風

牆邊的沙發座位非常舒服好坐

到處都可以看到貓咪與各種可愛動物的畫作

實際上店內除了有三隻貓咪之外也是間寵物友善咖啡歡迎客人攜帶寵物來訪

家具也是各種個性鮮明不同風格

像是五彩繽紛的木桌椅就像是小學或幼稚園上課教室

陽台空間以玻璃門隔開形成獨立包廂空間非常有隱私

書櫃上擺滿非常多書籍收藏

一旁更有眾多藝文展覽或表演傳單宣傳

店裡的三貓之一是一隻高傲的黑貓

非常有自我個性穿梭店內不會隨便親近人類

另一組室內的包廂空間還有投影幕設備

不論是包場看電影或是開會討論都很合適

在吧檯邊角捕捉到圓滾滾的雙色橘貓

總是在我的附近徘徊感覺對人類非常好奇但又很害羞

所有菜單都是手寫搭配可愛的插畫

提供咖啡跟許多酒精飲品

茶飲基本都是固定含糖

少部分可以無糖如果有需求需要點餐時事先提出

甜點以常溫類居多

很特別有提供純素全穀製作的蛋糕

還有比較少在咖啡廳遇到的軟餅乾

除了甜食之外1+1的鹹點也很豐富

有西式鹹派到日式炒麵麵包台式水餃各種異國料理兼備

因為由主理人一人處理各種店裡事務

餐點現點現做會需要一定的等候時間

桌上小立牌宣傳夏日限定的芭菲看起來也很美味

詳細分層介紹中英文說明即使外國觀光客也能理解

餃子組合 340元

水餃無法單點一律都是套餐組合搭配飲品

綜合口味包含高麗菜雞肉、泡菜跟蝦仁

外皮麵粉目測應該有加小麥胚芽之類穀物

麵皮的薄度是我吃過水餃中最薄前三名

但因為我很不會拿筷子所以容易夾破

餡料跟皮之間相對有點空隙沒有塞滿的感覺

泡菜口味吃起來感覺不是高麗菜而是我不喜歡的韭黃

鮮蝦的鮮蝦是小蝦仁肉質Q彈

內餡有個口感脆脆的蔬菜是我最喜歡的口味

高麗菜雞肉除了高麗菜之外還可以吃到青豆

冰滴咖啡 160元

搭配水餃選了我熱愛的冰滴當套餐飲品

花費多時慢慢滴漏的冰滴咖啡屬於比較重烘感

微焦苦味厚實但喝完會回甘韻味長久

相對一開始比較沒喝到果酸跟發酵酒香

等冰塊融化一些溫度升高後果酸味道才會明顯

美式軟餅乾 杏仁伯爵 65元

點餃子套餐還可以再combo用30元加購餅乾

相當於不到半價很優惠

軟餅乾內有麻糬但沒有回烤吃起來是冷的

可以聞到伯爵茶香但感覺不是很天然的香氣

口感鬆軟有點偏乾

最後蒐集到三隻店貓全都見到真面目

三花很有道上老大的霸氣會讓我不敢靠近只能遠觀

主理人雖然不走親切路線但我覺得就是很酷的感覺

如果喜歡貓咪的話可以來1+1看看各有性格的貓咪們放鬆一下

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/04

花費: TWD370(餃子組合+軟餅乾各1)

1+1 Together Republic

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12:30-20:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒104台北市中山區中山北路二段26巷10-1號2F

電話: 02-2568-1997



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