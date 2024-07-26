7-ELEVEN超萌11款卡通中秋禮盒，哄小孩神器帶你看！看準每年中秋節送禮需求，除了要好拍、好吃，可愛卡通主題更受到大小朋友歡迎，這次窩客島特別推薦7-ELEVEN今年11款角色卡通禮盒，無論是日本超夯「哆啦A夢東京芭娜娜」，或是超可愛Hello Kitty、酷洛米、小小兵、蠟筆小新等角色主題禮盒，拿回老家瞬間變成孩子王。



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為了讓人買禮盒超方便、超可愛，7-ELEVEN自即日起在全台7,000家門市，以現貨方式陸續開賣多款節慶禮盒，並且在7/24-10/01期間推出「指定禮盒2件95折、進口禮盒2件88折」限定優惠，滿足下半年多節慶、多送禮需求。其中，更看準的卡通IP話題，推薦11款人氣角色禮盒，讓粉絲們逛小七也可以尋寶帶回家。







本次禮盒新品中，首推日本超夯伴手禮「東京芭娜娜 哆啦A夢版」，從日本空運來台，在7-ELEVEN冷凍區販售，其中每個芭娜娜蛋糕都有哆啦A夢的可愛表情，搭配經典的卡士達奶油內餡，在日本也是熱賣第一名。配合電影話題，這次還有2024限定聯名款「美心X小小兵蛋黃蓮蓉月餅」，最經典的廣式月餅，搭配小小兵大臉造型、以及造型喇叭盒設計，更增添收藏價值。





如果是三麗鷗鐵粉，這次在小七也能找到超萌禮盒，包含Kitty大頭造型「HelloKitty流心奶黃月餅禮盒」、吃完還能留下來的「三麗鷗芝麻蛋捲X造型收納盒禮盒」，爆紅角色酷洛米則有「Kuromi星悅軟糖小夜燈禮盒」以及大頭造型「法國麵包脆餅造型桶」讓粉絲萌翻。同樣超吸睛立體造型，一定要先搶「卡滋蠟筆小新多功能桶」神還原動感超人造型的蠟筆小新，桶內是超涮嘴爆米花，路過小七就先扛一隻回家。7-ELEVEN中秋禮盒優惠活動期間：7/24-10/01販售通路：全台7-ELEVEN門市優惠活動：指定禮盒2件95折、進口禮盒2件88折。7-ELEVEN 卡通中秋禮盒推薦美心X小小兵蛋黃蓮蓉月餅售價：1590元好想兔流心奶黃月餅禮盒售價：330元HelloKitty流心奶黃月餅禮盒售價：330元卡滋蠟筆小新多功能桶(動感超人)售價：1899元Kuromi星悅軟糖小夜燈禮盒售價：599元Kuromi法國麵包脆餅造型桶售價：599元Kuromi心型鳳梨酥瓷盤禮盒售價：490元熊抱哥蜂蜜薄餅禮盒售價：420元三麗鷗芝麻蛋捲X造型收納盒禮盒售價：489元美樂蒂萌趣收納推車米果禮盒售價：399元東京芭娜娜香蕉蛋糕8入禮盒售價：699元（2件88折）